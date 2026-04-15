Así es la primera casa rural vinculada al turismo astronómico y la protección del cielo nocturno del oriente de Asturias

La casa rural "El Jabar de Degu", localizada cerca de la ciudad de Cangas de Onís, aunque en términos municipales de Parres, ha sido reconocida oficialmente por la Fundación Starlight con la certificación “Casa Rural Starlight”, convirtiéndose en la primera casa de aldea de la comarca del Oriente del Principado de Asturias en obtener esta distinción internacional vinculada al turismo astronómico y la protección del cielo nocturno.

La acreditación, concedida tras el estudio de la información presentada por el establecimiento, reconoce a "El Jabar de Degu" como alojamiento comprometido no solo con la calidad turística, sino también con la divulgación de los valores de preservación del cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas. El certificado tiene validez hasta el próximo 31 de diciembre del actual ejercicio de 2026.

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Referente del agroturismo

La Fundación Starlight otorga esta certificación a aquellos alojamientos que, además de ofrecer servicios de calidad acreditada, promueven activamente la cultura astronómica y facilitan a sus clientes información y medios para la observación del firmamento. Ese reconocimiento sitúa al establecimiento como referente en el impulso del astroturismo en el Oriente de Asturias, una modalidad en auge que combina naturaleza, sostenibilidad, divulgación científica y turismo responsable.