Ribadesella aprueba al Plan General que comenzó a tramitarse hace más de veinte años: prevé la construcción de 2624 viviendas, casi la mitad en los pueblos

Tras más de veinte años de tramitación, el Ayuntamiento de Ribadesella aprobó ayer provisionalmente -por segunda vez en el último lustro- el Plan General de Ordenación Urbana (PGO), que prevé la construcción de 2.624 viviendas. La cifra combina desarrollos en suelo urbano, suelo urbanizable y núcleos rurales, con especial atención a las áreas no consolidadas de la villa y una apuesta decidida por limitar el crecimiento a las zonas más próximas al borde urbano.

PP, PSOE, Foro y Pueblu-Convocatoria por Ribeseya apoyaron el planeamiento, mientras que Vox e Impulsa se abstuvieron. El texto será remitido a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), a la que compete la aprobación definitiva.

El reparto de las viviendas

El PGO prevé que el suelo urbano aporte 777 viviendas; el urbanizable 571; y los núcleos rurales 1.276. El documento distingue dos categorías de vivienda sometidas a regímenes específicos. Por un lado, las Viviendas de Protección (VP), que suman 87 viviendas en unidades de actuación y 251 en suelo urbanizable, estas últimas distribuidas en cuatro sectores: Los Porqueros (82), El Fuerte Sur (58), Platas (72) y Maos Norte (38).

Por otro lado, las Viviendas de Promoción Pública (VPP) alcanzan las 127 viviendas, repartidas entre FEVE (36), La Estación –que incluye 52 viviendas dotacionales compatibles con equipamientos– y Maos Norte, que aporta 39.

Estrategia territorial

El PGO plantea así una estrategia territorial clara. Las áreas no consolidadas del suelo urbano –Campu les Rolles y entorno de la estación del FEVE– serán las primeras en desarrollarse. En paralelo, el crecimiento en suelo urbanizable se restringe a las franjas más cercanas al casco urbano: Platas, la parte alta de El Fuerte y Maos (antiguo autocine). El resto del crecimiento recae sobre los núcleos rurales, que absorberán prácticamente la mitad de la previsión total de nuevas viviendas.

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El PGO ya había sido aprobado provisionalmente el 1 de febrero de 2023, pero la CUOTA descartó en abril de 2024 su aprobación definitiva por carecer de una memoria sobre la viabilidad económica de las actuaciones prevista sobre suelos urbanos no consolidados, tal y como había alertado el PP local. Vox e Impulsa justificaron su abstención por el supuesto «abuso» de Patrimonio Cultural del Principado en el macizo de Ardines: obligó a recortar más de 40 parcelas en El Carmen, Rucales, Sebreñu, Ardines y La Güertona, al considerarlas ámbito de protección de la cueva de Tito Bustillo, pese a que parte de ellas están muy alejadas de la gruta y cuentan con saneamiento.