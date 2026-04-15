El V Peque trail de San Antoniu, el viernes 24, en Cangas de Onís

Organizado por el Club Cangas de Onís Atletismo, el próximo 24 de abril tendrá lugar la quinta edición del Peque trail San Antonio, en el barrio de Cangas de Arriba, en la ciudad de Onís, prueba destinada a categorías inferiores, desde chupetines hasta sub-16. La cita será en el vetusto robledal de San Antoniu, a partir de las 18.30 horas. Las inscripciones pueden realizarse de forma presencial en el establecimiento "Syla", en la Avenida de Covadonga, esquina a la calle José Ramis Ovalle; o bien el mismo día de la carrera hasta 60 minutos antes del comienzo de la misma. También se pueden hacer de manera telefónica a través del 686 136289.