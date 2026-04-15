El V Peque trail de San Antoniu, el viernes 24, en Cangas de Onís
La cita será en el robledal de San Antoniu
Organizado por el Club Cangas de Onís Atletismo, el próximo 24 de abril tendrá lugar la quinta edición del Peque trail San Antonio, en el barrio de Cangas de Arriba, en la ciudad de Onís, prueba destinada a categorías inferiores, desde chupetines hasta sub-16. La cita será en el vetusto robledal de San Antoniu, a partir de las 18.30 horas. Las inscripciones pueden realizarse de forma presencial en el establecimiento "Syla", en la Avenida de Covadonga, esquina a la calle José Ramis Ovalle; o bien el mismo día de la carrera hasta 60 minutos antes del comienzo de la misma. También se pueden hacer de manera telefónica a través del 686 136289.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Muere un hombre de 60 años y resulta herida su mujer tras caer con su coche por un desnivel en Belmonte y quedar atrapados
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
- Un empresario asturiano ofrece ayuda para evitar el desahucio de una mujer y su hija en La Corredoria
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera