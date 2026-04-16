Atención cicloturistas: el Desafío Lagos de Covadonga tiene abierto el plazo de inscripciones hasta el 25 de mayo

Las inscripciones para la XXXIV edición del Desafío Lagos de Covadonga, que tendrá lugar el 6 de junio, con salida en la vieja capital del Reino de Asturias, bajo organización del CC Navastur y la empresa Unipublic SA, en colaboración con otras instituciones y organismos públicos, permanecen abiertas hasta el 25 de mayo al precio de 69 euros sin maillot. Además, los ciclistas no federados deberán abonar un suplemento de 14 euros en concepto de seguro obligatorio de un día.

La marcha cicloturista volverá a ofrecer sus dos recorridos clásicos, adaptados a todos los niveles. La denominada Gran Fondo contará con 111 kilómetros y 2340 metros de desnivel positivo, con salida en Cangas de Onís y meta en los Lagos de Covadonga, tras atravesar localidades emblemáticas del oriente asturiano como Arriondas, Ribadesella, Posada de Llanes o Parres. El Alto de La Tornería y el Alto de Rinsena pondrán a prueba la resistencia del pelotón antes del gran reto final: la ascensión a los Lagos de Covadonga.

Por su parte, la Medio Fondo, con 99 kilómetros y 1280 metros de desnivel, compartirá buena parte del recorrido y finalizará en el Real Sitio de Covadonga, a los pies de la mítica subida, tras superar las mismas ascensiones intermedias.

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Los participantes pueden inscribirse en el Desafío Lagos de Covadonga en el siguiente enlace: https://www.rockthesport.com/es/evento/lagos2026