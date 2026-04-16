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Colunga estrena las Jornadas del tortu: gastronomía popular y música en directo

La oferta incluirá tortos con picadillo y huevo frito, morcilla, jamón y queso azul, y de postre, arroz con leche

Raciones de tortos.

Raciones de tortos. / LNE

María Terente Nicieza

Colunga

Colunga acogerá el próximo sábado 2 de mayo, a partir de las 12.00 horas, las I Jornadas gastronómicas del tortu, una cita organizada por la Comisión de Fiestas de Colunga en el parque Hernán Pérez-Cubillas. El evento combinará gastronomía popular asturiana y música en directo en una propuesta pensada para reunir a vecinos y visitantes en torno a una tarde festiva.

La oferta gastronómica incluirá tortos con picadillo y huevo frito, morcilla, jamón o queso azul, así como arroz con leche de postre. La actuación musical estará protagonizada por Jessy Piñeiro, que pondrá el acompañamiento en directo a una jornada que la organización presenta como una cita abierta a todos los públicos.

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Cartel de las I Jornadas del tortu

Cartel de las I Jornadas del tortu / LNE

La organización ha previsto además una alternativa en caso de mal tiempo, ya que la actividad se trasladará a la Plaza de Abastos si llueve. Con este formato, Colunga estrenará una nueva propuesta de ocio local en la que se darán la mano cocina tradicional, ambiente popular y música para compartir la jornada.

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