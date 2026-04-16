Las familias de El Castañéu aprenden RCP pediátrica en Arriondas
La sesión, impartida por profesionales de pediatría, tuvo un carácter práctico y continuará el día 30 en el centro de salud
María Terente Nicieza
Las familias de la Escuelina El Castañéu de Arriondas participaron este miércoles en la primera sesión del taller de reanimación cardiopulmonar (RCP) y maniobras de desobstrucción de la vía aérea, una actividad organizada de forma conjunta por el centro educativo y el equipo de pediatría del Centro de Salud de Arriondas.
Formación práctica
El taller estuvo impartido por la pediatra Diana Emilia Rodríguez Rojas y la enfermera pediátrica Manuela García Corraliza, que guiaron una sesión centrada en cómo responder ante un atragantamiento o una parada cardiorrespiratoria en la infancia, dos de las situaciones que más inquietud generan entre padres y madres.
La actividad tuvo un marcado carácter práctico. Los asistentes pudieron ensayar las maniobras básicas y plantear dudas frecuentes sobre la actuación inicial en este tipo de emergencias, en un ambiente participativo y cercano.
Respuesta a una demanda
La propuesta surgió del interés de las propias familias por adquirir herramientas útiles para saber cómo intervenir con rapidez y seguridad hasta la llegada de los servicios de emergencia. Desde la organización destacaron el valor de este tipo de iniciativas, al ofrecer una formación básica que puede resultar decisiva en los primeros minutos.
La sesión para las familias dio continuidad, además, al trabajo iniciado el pasado mes de marzo con el personal del centro educativo, dentro de una misma línea de prevención y preparación ante posibles episodios de urgencia en menores.
Próxima cita
La formación tendrá una segunda parte el próximo día 30 en las instalaciones del Centro de Salud de Arriondas, donde se completará este ciclo impulsado entre la Escuelina y los profesionales sanitarios del área.
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