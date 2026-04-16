El lobo, los impuestos y la vivienda, a debate en un encuentro de dirigentes del PP de Asturias y Cantabria, este sábado, en Panes

El presidente del Partido Popular (PP) de Asturias, Álvaro Queipo, y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, clausurarán este sábado 18 el “Encuentro popular Astur-Cántabro” que se celebra en Panes, la capital del concejo de Peñamellera Baja.

Queipo y Sáenz de Buruaga mantendrán un diálogo sobre la realidad y el futuro de ambas comunidades, la comparación de modelos de gestión y los compromisos conjuntos, en una conversación que será moderada por la eurodiputada asturiana del PP, Susana Solís.

Asuntos de máxima actualidad

Además, en el encuentro, que será abierto a las 12 horas por el alcalde popular de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández, se celebrarán tres mesas sobre asuntos y problemas de la máxima actualidad en las dos regiones.

La primera lleva como título "El lobo y la defensa del mundo rural", con la participación de la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería y Pesca y Alimentación de Cantabria, María Jesús Susinos, y el diputado en la Junta General del Principado y portavoz de Medio Rural, Luis Venta, mientras que actuará de moderadora la secretaria general del PP de Cantabria, María José González Revuelta.

Entre otros asuntos, se abordará la gestión del lobo, el baremo de daños por fauna salvaje, los planes de mejora para explotaciones e incorporación de jóvenes a la actividad agraria o la gestión y pago de las ayudas de la PAC.

Gestión del lobo

La segunda mesa versa sobre “Impuestos y competitividad”, a cargo del consejero cántabro de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Financiación Autonómica, Luis Ángel Agüeros, y el parlamentario regional del PP asturiano Andrés Ruiz, portavoz de Economía y Hacienda. Moderará la mesa la secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza.

Se repasarán los efectos en la economía y en la recaudación de la política fiscal, las deducciones autonómicas del IRPF, la situación del Impuesto de Sucesiones o los efectos del IAE.

Modelos de política de vivienda

La tercera y última mesa tratará sobre la vivienda. Intervendrán el consejero de Cantabria de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, y el portavoz popular de la materia en la Junta General, José Cuervas-Mons, con la moderación del diálogo por el portavoz del PP en la Asamblea de Cantabria, Juan José Alonso.

En la mesa se dialogará sobre los modelos de la política de vivienda de Asturias y Cantabria, las medidas para bajar los precios, el papel del propietario y el sector privado o el acceso a la vivienda de los jóvenes y las familias.

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Precisamente, Álvaro Queipo defendió este miércoles en el Pleno de la Junta General del Principado la proposición de ley de Vivienda elaborada por el PP de Asturias, que persigue, a grandes rasgos, que se construyan más viviendas y puedan ser más asequibles, sobre todo para jóvenes y familias, y poner coto a la propaganda, ideología y burocracia que preconiza la izquierda.