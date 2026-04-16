Todo preparado para la subasta del campanu del Sella en Cangas de Onís: solo falta que salga

Cangas de Onís ya se encuentra ultimando los preparativos para la subasta del campanu del Sella de la nueva campaña salmonera 2026 que arrancará este sábado 18 de abril en aguas continentales del Principado de Asturias. En el caso de que se capture ese preciado "rey" de los ríos y el afortunado pescador se decante por subastarlo en los aledaños de El Puentón, en un evento organizado por el Ayuntamiento cangués y la Asociación de pescadores "El Esmerillón", que lidera Antón Caldevilla, la cita será a las 18.00 horas.

Ángel Lueje, maestro de ceremonias

Como en anteriores ediciones habrá un premio de 2.500 euros para quien lo pesque y decida subastarlo en Cangas de Onís, puya pública que contará, un año más, con Ángel Lueje Corral como maestro de ceremonias. Eso sí, varios establecimientos hosteleros de la zona -nueve, de momento- ya se han comprometido para asistir a ese evento que suele despertar una gran expectación en toda la ribera del Sella y, por ende, en buena parte de la comarca de los Picos de Europa.

Un vecino observa el estado del Sella junto al puente romano; al fondo, el lugar donde se subastará el campanu. / J. M. Carbajal

Previamente, el viernes, día 17, la Casa de Cultura de Cangas de Onís, localizada en la calle La Cárcel, acogerá, a las 19.30 horas, la proyección del documental "Los ribereños del Sella" (2025), dirigido por Álex Galán, que hizo como apuesta cultural el Ayuntamiento cangués, presidido por el popular José Manuel González Castro, para promocionar las tradiciones y costumbres ribereñas de la pesca, el cual ya fue presentado el año pasado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid.

"Puja a la llana"

Las bases de la subasta del año pasado reflejaban que el objeto era "el fomento de la práctica conservacionista de la pesca, la promoción de los recursos turísticos de la zona y la contribución a la conservación, protección y mejora del río Sella".

Dejando claro el documento que la comercialización del campanu "es un derecho exclusivo del pescador" y que la subasta se hace por la modalidad de "puja a la llana". Los pujadores portan un objeto y cada alzada de mano "significará una subida de 100 euros". También es posible pujar a través de un intermediario presente en esta puja, abierta a restaurantes, empresas o entidades.

El campanu de 2025

El cántabro José Murillo Mohedano, de Ramales de la Victoria, fue el agraciado pescador que en la mañana del 4 de mayo capturó el campanu del río Sella de la pasada campaña de 2025, concretamente en el prolífico coto "Tempranes", localizado entre los núcleos rurales de Cañu (Cangas de Onís) y Avalle (Parres). El ejemplar pesó en el centro oficial de Precintaje, sito en El Portazgu, 5,600 kilogramos y tenía 82 centímetros de longitud.

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El grupo El Campanu, con establecimientos hosteleros en la comarca del Oriente, se hizo con el preciado ejemplar en la subasta pública celebrada bajo El Puentón, por el que se abonó la cantidad de 11.400 euros. Además, ese primer salmón fue el más tardío que se recuerda en la cuenca del Sella, pues, el afortunado deportista lo capturó transcurridas tres semanas desde inicio de la campaña de pesca tradicional.