El Sella presenta un estado inmejorable para la apertura de la pesca del salmón, este sábado: "Esperemos que el río tenga algún salmón"

"El Sella está muy bueno para pescar. Esperemos que el río tenga algún salmón, aunque sea un poco temprano, ya que estos últimos años entran cada vez más tarde. Ojalá tengamos un año con buena entrada de salmones y que queden un buen número de ejemplares para su desove", comentó el ribereño parragués Javier Gutiérrez Cuadriello, de la saga de Los Barqueros. "Iré a Rozaones o a El Barcu de Arriondas... todo dependerá del estado del río", dijo sobre los lances en los que tiene probar fortuna este sábado, en la jornada inaugural de la pesca al salmón en aguas asturianas.

"Está muy guapu el ríu, pero pocos peces. Calculo que salga el sábado", apuntó José Vega Tomás, más conocido como "el Pali", ribereño de Villanueva (Cangas de Onís), quien capturó el campanu del Sella y también el primer ejemplar de la campaña salmonera de 2023, precisamente en el lance del puente Villanueva y que acabó pesando en el Centro Oficial de El Portazgu 3,250 kilogramos. El ribereño cangués tiene previsto acercarse a "lo libre" de la cuenca del Sella este 18 de abril, primer día hábil para la pesca del salmón en el Principado de Asturias.

Subasta del campanu

Por otro lado, Cangas de Onís ultima los preparativos para la subasta del campanu del Sella de la nueva campaña salmonera 2026. En el caso de que se capture el sábado, en la primera jornada de pesca, ese preciado "rey" de los ríos y el afortunado pescador se decante por subastarlo en los aledaños de El Puentón, en un evento organizado por el Ayuntamiento cangués y la Asociación de pescadores "El Esmerillón", que lidera Antón Caldevilla, la cita será a las 18.00 horas.

La zona preparada para la subasta del campanu. / J. M. Carbajal

Como en anteriores ediciones habrá una prima de 2.500 euros para quien lo pesque y decida subastarlo en Cangas de Onís, puya pública que contará, un año más, con Ángel Lueje Corral como maestro de ceremonias. Eso sí, varios establecimientos hosteleros de la zona -nueve, de momento- ya se han comprometido para asistir a ese evento que suele despertar una gran expectación en toda la ribera del Sella y, por ende, en buena parte de la comarca de los Picos de Europa.

Previamente, el viernes, día 17, la Casa de Cultura de Cangas de Onís, localizada en la calle La Cárcel, acogerá, a las 19.30 horas, la proyección del documental "Los ribereños del Sella" (2025), dirigido por Álex Galán, que hizo como apuesta cultural el Ayuntamiento cangués, presidido por el popular José Manuel González Castro, para promocionar las tradiciones y costumbres ribereñas de la pesca, el cual ya fue presentado el año pasado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid.

Bases de la puja

Las bases de la subasta del año pasado reflejaban que el objeto era "el fomento de la práctica conservacionista de la pesca, la promoción de los recursos turísticos de la zona y la contribución a la conservación, protección y mejora del río Sella".

Dejando claro el documento que la comercialización del campanu es "un derecho exclusivo del pescador" y que la subasta se hace por la modalidad de "puja a la llana". Los pujadores portan un objeto y cada alzada de mano "significará una subida de 100 euros". También es posible pujar a través de un intermediario presente en esta puja, abierta a restaurantes, empresas o entidades.

El campanu anterior

El cántabro José Murillo Mohedano, de Ramales de la Victoria, fue el agraciado pescador que en la mañana del 4 de mayo capturó el campanu del río Sella de la pasada campaña de 2025, concretamente en el prolífico coto "Tempranes", localizado entre los núcleos rurales de Cañu (Cangas de Onís) y Avalle (Parres). El ejemplar pesó en el centro oficial de Precintaje, sito en El Portazgu, 5,600 kilogramos y tenía 82 centímetros de longitud.

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El grupo El Campanu, con establecimientos hosteleros en la comarca del Oriente, se hizo con el preciado ejemplar en la subasta pública celebrada bajo El Puentón, por el que se abonó la cantidad de 11.400 euros. Además, ese primer salmón fue el más tardío que se recuerda en la cuenca del Sella, pues, el afortunado deportista lo capturó transcurridas tres semanas desde inicio de la campaña de pesca tradicional.