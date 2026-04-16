Sigue el misterio sobre la desaparición de Mari Trini Suardíaz y su bebé: la jueza ordena el sobreseimiento del caso tras no hallarse restos en una balsa minera de Ribadesella

El Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón ha decretado el sobreseimiento provisional del caso abierto por la desaparición de María Trinidad Suardíaz Suero y su hija Beatriz, de 13 meses, a quienes se les perdió la pista en 1987. La magistrada Ana López Pandiella ha adoptado esta decisión después de que las pesquisas realizadas en una balsa minera de Berbes, en Ribadesella, donde se sospechaba que podría haber restos de las desaparecidas, no arrojaran resultado alguno.

Búsqueda de tres días sin fruto

El operativo, desplegado entre el 2 y el 3 de diciembre de 2025, movilizó a cerca de un centenar de efectivos de la Policía Nacional, la Unidad Militar de Emergencias y unidades técnicas de buceo y Policía Científica. Los trabajos permitieron retirar unos 15.000 metros cúbicos de agua y sedimentos acumulados durante décadas, con el objetivo de examinar el fondo de la laguna, donde se presumía la existencia de varios vehículos sumergidos. Los testimonios vecinales habían señalado en el pasado a Antonio María Da Silva, conocido como "El Portugués", pareja de Mari Trini, padre de la bebé y principal sospechoso, como la persona que habría arrojado allí los coches.

Trinidad Suardíaz. / LNE

Sin embargo, tras el vaciado completo de la balsa, los especialistas localizaron y extrajeron un único vehículo. Su análisis determinó que no coincidía con los modelos asociados a la investigación. Tampoco aparecieron restos humanos ni otros indicios que permitieran avanzar en las pesquisas.

Siguen las investigaciones

La resolución judicial, adoptada en forma de sobreseimiento provisional, no supone el cierre definitivo del caso. Esta fórmula jurídica deja la causa en suspenso, pero permite su reapertura en cualquier momento si surgen nuevas pistas, testimonios o pruebas que permitan retomar las investigaciones. Así ocurrió en ocasiones anteriores: el caso ya se había archivado en 2017 y en 2022, para ser reabierto después ante la aparición de nuevos elementos.

La desaparición de madre e hija se remonta a 1987. Mari Trini, natural de Bárzana (Villaviciosa) y de 25 años en aquel momento, residía temporalmente en Matadeón de los Oteros (León) junto a Antonio María Da Silva y la pequeña Beatriz, nacida en el Hospital de Cabueñes en 1986. Antes de desaparecer, Mari Trini había denunciado a Da Silva por malos tratos.

Se mantienen las sospechas

El principal sospechoso, que actualmente reside en una residencia de ancianos de Zamora y cuenta con 81 años, ha sido interrogado en varias ocasiones. Según fuentes de la investigación, Da Silva ofreció versiones contradictorias sobre el paradero de su mujer y su hija y nunca denunció su ausencia. En 2016, los agentes llegaron a levantar el suelo de la antigua vivienda familiar en la localidad leonesa, y en 2018 inspeccionaron otra casa en Berbes, donde encontraron maletas, ropa, una cuna, pañales, cartas manuscritas de la mujer y una fosa tabicada que resultó vacía.

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A pesar del archivo judicial, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría de Gijón mantiene abierta la investigación. Los agentes siguen considerando que la ausencia de Mari Trini y su hija no fue voluntaria y que todas las pistas apuntan a que ambas fallecieron. El caso, casi cuatro décadas después, permanece sin cuerpos, sin confesión y sin una verdad definitiva.