Abierto el plazo de inscripción para la marcha "VesPicos", que se celebrará el 16 de mayo, en Cangas de Onís
El encuentro tiene un cupo máximo de 200 participantes
Hasta el 30 de abril se encuentra abierto el plazo de inscripción para la quinta edición de la VesPicos. La organización de la marcha está a cargo del Club Vespa Cangas de Onís, en colaboración con los Ayuntamientos de Cangas, Parres, Ponga y Amieva, y tendrá lugar el próximo 16 de mayo, con un cupo máximo de 200 Vespas y Lambrettas para disfrutar de una jornada de ruta de 150 kilómetros por la comarca suroriental de los Picos de Europa.
El formulario de inscripción puede encontrarse accediendo a https://forms.gle/Benr2AMYJVUHgM8R7. Como en ediciones anteriores, la salida de la VesPicos está programada, salvo cambios de último momento, en los aledaños de la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción, en pleno centro urbano de la primera capital del Reino de Asturias.
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