El alcalde de Llanes ve "ridículas" las acusaciones del PSOE: "¿En que cabeza cabe que queramos bloquear nuestro propio Plan General?"

"Las acusaciones del portavoz socialista (Óscar Torre) serían de chiste, si la cosa no fuera tan seria. ¿En qué cabeza cabe que Vecinos por Llanes y el PP queremos bloquear nuestro propio Plan General?". El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha salido este viernes al paso de las declaraciones realizadas unas horas antes por el dirigente socialista local. Riestra tiró de ironía al señalar que las "ridículas" manifestaciones de Óscar Torre vienen a mostrar "que está pensando en otra cosa, o que no está en lo que celebra, quizá porque la FSA (Federación Socialista Asturiana) no le dio bien la información, porque está pensando en otro candidato o candidata a la alcaldía de Llanes".

Riestra ha dado su versión de lo ocurrido con el Plan General: "Hace cuatro meses, los técnicos municipales enviaron una solicitud a la Consejería de Medio Ambiente, y en todo ese tiempo no contestaron, ni avisaron de ningún error o falta de documentación. Y acabamos enterándonos por la prensa de que no se pidió el informe correcto y que faltaba documentación. A partir de aquí, una pregunta: 'En qué lugar de España una administración no pide subsanación a otra en caso de que falte documentación, no abra un documento haya un defecto de forma, cosas que pasan a menudo?', ha preguntado el Alcalde."

"Tropelías urbanísticas"

El regidor llanisco fue claro: "Si hace tres meses y medio nos hubieran dicho que había un error, lo hubiésemos subsanado. Se entendería que no tuvieran tiempo si sobre su mesa hubiera 78 planes generales, pero solo tenían uno. El que haya leído hasta aquí entenderá las razones de la actuación de la Consejería, de distinto signo político que la CUOTA (Medio Ambiente está en manos del PSOE y la Comisión, en las de IU, coautora del Plan General). Un informe el de Medio Ambiente que es preceptivo para el sí definitivo al Plan General, acabando así con una sequía de cuarenta años y con las tropelías urbanísticas que se intentaron cometer en Llanes", ha añadido.

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El Alcalde ha asegurado que a día de hoy su gobierno aún desconoce qué documentación no se ha enviado a la Consejería, ni cómo se tiene que pedir el informe necesario para continuar la tramitación del planeamiento. Refiriéndose de nuevo a Óscar Torre, Riestra ha calificado de "disparate" sus declaraciones: "Sería ridículo que el gobierno de Llanes quisiera bloquear su propio plan". Ha finalizado lanzando un mensaje a la Consejería: "Que mañana mismo pidan lo que falta, aunque sea de palabra, que pasado mañana se lo mandaremos. Porque lo importante es que salga adelante el Plan General, que es para todos los llaniscos".