La asociación "Juntos por Cangas" reivindica la construcción de vivienda pública en el concejo

"La última intervención relevante en vivienda pública en el concejo se remonta a finales de los años 90. Aquel esfuerzo no fue menor. Supuso una oportunidad real para muchas familias, un ancla de estabilidad, una posibilidad de arraigo. Permitió que personas que, de otro modo, se habrían visto obligadas a marcharse, pudieran construir aquí su proyecto de vida. Aquella política no solo dio techo: dio futuro", comentó la Asociación "Juntos por Cangas" sobre el problema de la vivienda pública en el concejo.

"Hoy, sin embargo, ese impulso parece haberse diluido. Las nuevas generaciones se enfrentan a un escenario radicalmente distinto: precios al alza, oferta limitada y una creciente sensación de que quedarse en Cangas de Onís es más un acto de resistencia que una opción viable. Y cuando un territorio empuja a los suyos fuera, algo esencial se resquebraja", insisten desde ese colectivo vecinal. "La vivienda no es un lujo ni una concesión. Es un derecho social básico, un pilar sobre el que se sostiene la cohesión de cualquier comunidad. Sin acceso a vivienda, no hay juventud que se quede, ni familias que crezcan, ni tejido social que se fortalezca. Sin vivienda, el futuro se convierte en una palabra vacía", añaden.

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"Por eso, Cangas de Onís necesita reaccionar. No basta con observar lo que ocurre alrededor ni con confiar en inercias que ya han demostrado ser insuficientes. Hace falta ambición política, capacidad de planificación y, sobre todo, voluntad de situar la vivienda en el centro de la agenda pública", exigen a las autoridades competentes en la materia. "Es momento de exigir altura de miras", dicen desde la asociación. "Porque, en el fondo, la pregunta es sencilla pero contundente: ¿Queremos un Cangas de Onís vivo, dinámico y con futuro, o uno que observe cómo la vida pasa de largo?", se preguntan.