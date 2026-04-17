Cangas de Onís, sede del XIX Encuentro Autonómico de Grupos de Participación Adolescente del Principado de Asturias
La presentación del evento será este lunes 20, en el Ayuntamiento
Los próximos 25 y 26 de abril de 2026, tendrá lugar en Cangas de Onís el XIX Encuentro Autonómico de Grupos de Participación Adolescente del Principado de Asturias organizado por la Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva y Onís, en coordinación con el Observatorio de Infancia y Adolescencia de Asturias, UNICEF Asturias y Asociación Los Glayus.
El XIX Encuentro Autonómico está dirigido a adolescentes representantes de grupos de participación infantil y adolescente de los ayuntamientos asturianos con Planes de Infancia y que formalizaron su inscripción el pasado mes de marzo. En el Encuentro de la Mancomunidad participarán 55 menores procedentes de 18 municipios además de los representantes de nuestros municipios.
La temática del Encuentro es “Cultura de Paz. Derechos Humanos”. Trabajarán sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que trata acerca de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Dentro del Programa, además de trabajo, los adolescentes realizarán una visita a Lagos de Covadonga con la guía del personal del parque nacional de los Picos de Europa y también harán parada en Covadonga.
La bienvenida institucional e inauguración del Encuentro será el sábado 25 de abril a 11 horas en Casa de Cultura de Cangas de Onís y la clausura, y lectura de Conclusiones, será el domingo 26 de abril a 13 horas en el mismo lugar. La directora general de infancia, Clara Sierra Caballero, acudirá en representación de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar a la presentación y clausura del Encuentro.
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