Más de un centenar de niñas participarán en e V Trofeo de Gimnasia Rítmica ‘Concejo de Llanes’

Un total de 107 niñas, de 4 a 14 años de edad, en representación de distintos clubes de la comunidad autónoma, participarán este domingo, 19 de abril, en quinta edición del Trofeo de Gimnasia Rítmica ‘Concejo de Llanes’, que se desarrollará en el polideportivo municipal José Andrés Cabrero Junco, "Chili", de Llanes, a partir de las 10.00 horas.

La organización del evento está a cargo de CGO Sport y el Club Gimnástico de Llanes, con la colaboración del Ayuntamiento de Llanes a través de la concejalía de Deportes.

Noticias relacionadas

El V Trofeo de Gimnasia Rítmica se presentó hoy, jueves, en el salón de Plenos de la Casa Consistorial de Llanes con la presencia de la concejala de Deportes, Mónica Remis, y las representantes del Club Gimnástico de Llanes, Fernanda de los Campos, y de CGO Sports, Ana Meca.