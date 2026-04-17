Gran éxito de cuatro gimnastas de 7 y 8 años de Arriondas, que disputan el Campeonato de España de gimnasia rítmica: "El objetivo era llegar"

Con apenas dos años de vida, el club Versus de Arriondas ya ha llevado a cuatro niñas de 7 y 8 años a un Campeonato de España, un logro que va mucho más allá de cualquier clasificación. Detrás de Maeve Suárez, Inés Mier, Gaia Contreras y Brigitte Almeida hay un trabajo constante, tres días de entrenamiento a la semana y un proyecto joven que ha encontrado premio muy pronto en una cita nacional que se celebra estos días en Oviedo.

Un salto inesperado

En Arriondas nadie imaginaba que un club tan reciente pudiera verse tan pronto en un escenario de este nivel. “Con menos de dos años conseguir estar en un campeonato de España es importante. Es un resultado muy bueno”, resume Verónica Suárez, entrenadora de las pequeñas junto a Alba González y Noemí Fra.

La magnitud del logro se entiende mejor al comparar medios y tiempos. Mientras otros clubes de este nivel entrenan casi a diario, en Arriondas las niñas trabajan tres días por semana y apenas suman, en horas reales, el equivalente a un año de preparación. Aun así, lograron clasificarse tras su paso por el Campeonato de Asturias y abrirse hueco en un escaparate nacional con miles de participantes.

Más que competir

El gran éxito no está solo en haber llegado, sino en la manera en que estas niñas tan pequeñas están viviendo la experiencia. Ese era uno de los temores del cuerpo técnico: cómo reaccionarían ante el ruido, el público, la solemnidad del campeonato y la presión de un ambiente completamente nuevo para ellas.

Por la izquierda, Inés Mier, Gaia Contreras, Maeve Suárez y Brigitte Almeida / Reproducción M. T. N.

La respuesta ha sido mejor de la esperada. Las dos gimnastas que ya salieron al tapiz lo hicieron con serenidad, confirmando que el trabajo mental también está dando resultado. “Parece que estamos acertando también en lo psicológico con ellas, que es muy importante”, explica Suárez, convencida de que a estas edades no basta con tener condiciones técnicas.

Ilusión sin presión

Suárez tiene claro que el objetivo principal no es el puesto final, sino que las niñas disfruten y quieran seguir. Por eso, antes de competir, el mensaje es sencillo: aprovechar su minuto y medio, hacerlo lo mejor posible y entender que, si algo falla, no pasa nada. “Por nuestra parte las exigencias cero. Simplemente, el objetivo era llegar”, resume la entrenadora.

Al terminar, lo primero son los abrazos. La idea es que asocien la competición con una experiencia feliz, porque ahí está la semilla de todo lo que pueda venir después. “Yo lo que quiero es que ellas recuerden la experiencia siempre, que se enamoren del deporte y que continúen”, señala Suárez.

Lo que más impresiona

Ya hay detalles que retratan muy bien la dimensión de lo que están viviendo. A las pequeñas les impactaron las largas filas de jueces y también el Palacio de los Deportes lleno de público, muy lejos del ambiente habitual de los torneos en los que habían competido hasta ahora.

Lejos de encogerse, salieron con entereza. La entrenadora las vio orgullosas, ilusionadas y con esa mezcla de asombro y valentía que da aún más valor a su presencia en el campeonato. No solo representaban a Asturias, sino también a Arriondas y a un club que empieza a hacerse visible.

El siguiente paso

Suárez no quiere que esta historia sea una excepción, sino el principio de un recorrido más largo. La entrenadora ya trabaja con niñas más pequeñas y piensa en el próximo reto: formar un conjunto de cinco gimnastas para intentar competir en otoño en el Campeonato de Asturias.

Verónica Suárez, entrenadora del club Versus de Arriondas. / Reproducción M. T. N.

Pero el crecimiento también tiene límites. El club necesita más horas de entrenamiento y apoyo económico para viajes y competiciones, que hoy recaen sobre la entidad y las familias. En ese camino, la llegada de un tapiz facilitado por el Principado supuso un avance decisivo, porque permitió mejorar la preparación y acelerar la progresión del grupo.

Mucho más que un resultado

Lo verdaderamente importante no es el puesto final, sino el recuerdo que estas cuatro niñas ya se llevan para siempre. Con 7 y 8 años, han descubierto lo que significa escuchar su nombre, esperar su turno y salir a competir en un Campeonato de España sin perder la ilusión.

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Ese es el gran triunfo de Versus: haber conseguido que, siendo tan pequeñas, entiendan que ese mundo también puede ser suyo.