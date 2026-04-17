Importante deterioro de las fachadas de las antiguas Escuelas Públicas Vázquez de Mella, en Cangas de Onís
El edificio forma parte en la actualidad del Instituto de Educación Secundaria "Rey Pelayo"
El histórico edificio de las antiguas Escuelas Públicas "Vázquez de Mella", con sección de chicas y de chicos, presenta aconchados en algunas de las fachadas del mismo, así como también algún que otro grafiti, que causan sonrojo entre aquellos que cursaron sus estudios en su momento en el citado centro docente. En la actualidad, forma parte del Instituto de Educación Secundaria "Rey Pelayo".
El estado exterior del edificio educativo, todo un referente de la arquitectura local, no pasa desapercibido y sobremanera después del fuerte desembolso acometido por la Consejería de Educación del Principado de Asturias en ese recinto estudiantil a lo largo de los últimos años, incluyendo la construcción del nuevo edificio que se levantó tras la demolición –por problemas estructurales– del conocido como Instituto Femenino.
El colegio recibía su nombre en honor a Juan Vázquez de Mella y Fanjul, un insigne político, escritor y filósofo español de ideología tradicionalista y carlista. Nació en Cangas de Onís el 8 de junio de 1861 y falleció en Madrid en 1928. Fue una figura muy relevante de su época, llegando a ser diputado en las Cortes y miembro de la Real Academia Española. Su legado es tan importante en su localidad natal que hay una estatua en su honor.
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