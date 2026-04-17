Onís aprueba para este año un presupuesto de gastos de 2,1 millones, un 22% más que en 2025, ejercicio que cerró con liquidación positiva

El Ayuntamiento de Onís, que preside José Manuel Abeledo (PSOE), cerró el año 2025 con unos gastos que ascendieron a 2.226.378,91 euros y unos ingresos de 2.229.884,28 euros, lo que supone una liquidación positiva de 3.505,37 euros. Para este año, el presupuesto del Ayuntamiento ascenderá a unos gastos de 2.103.510 euros, un 22% más que en 2025, cuando ascendió a 1.647.236,62 euros.

La partida de personal se llevará 557.500 euros, y la de gastos en servicios, corriente y mancomunidades (alumbrado público, recogida de residuos, mantenimiento de carreteras y edificios, actividades culturales, festejos, desbroces, etcétera) a 762.000 euros. En cuanto al capítulo de inversiones, ascenderá a 783.710 euros e incluirá obras en el Museo del queso gamonéu, en la pista polideportiva, en el parque infantil de Benia, en la urbanización de las viviendas públicas y del polígono industrial y en infraestructuras viarias y de agua y alcantarillado del concejo.

Tasa de basuras

Para este año se aprobó, y a partir de junio se aplicará, la modificación de la tasa de recogida de basuras, que subirá un 7% para las viviendas domésticas y un 22% para los alojamientos turísticos, locales de hostelería y locales industriales.

Esta modificación viene obligada por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a los ayuntamientos españoles a establecer una tasa de basuras específica, diferenciada y no deficitaria que cubra el coste real de la recogida y tratamiento, fomentando la separación de residuos y penalizando el vertido. La tasa se exigirá con arreglo a las siguientes tarifas por trimestre:

Tarifa A

Viviendas de uso doméstico: 27,00 euros.

Tarifa B servicios.

Restaurantes y sidrerías: 120,00 euros.

Bares y cafeterías: 80,00 euros.

Establecimientos comerciales de venta y oficinas bancarias: 45,00 euros.

Residencias de ancianos: 300,00 euros.

Tarifa C industrial

Queserías, talleres y otras industrias no turísticas y otras que se establezcan en el polígono: 100,00 euros.

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