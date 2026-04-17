Refriega en Llanes por el urbanismo: El PSOE acusa a Vecinos por Llanes y el PP de bloquear el Plan General y de desviar culpas

El PSOE de Llanes ha cargado contra el equipo de gobierno municipal, integrado por Vecinos por Llanes (VxLl) y el Partido Popular (PP), al que responsabiliza de los retrasos acumulados en la tramitación del Plan General de Ordenación de Llanes (PGOLL). "No hay ningún bloqueo del Principado; lo que hay es una tramitación mal hecha desde el principio y una sucesión de errores que el propio Ayuntamiento no quiere reconocer. Están viendo fantasmas donde no los hay", ha asegurado este viernes el secretario general del PSOE de Llanes y portavoz municipal, Óscar Torre.

Torre ha recordado que ambas formaciones utilizaron el Plan General como ariete político para llegar al gobierno municipal, despreciando todo el trabajo previo y optando por empezar de cero, en lugar de aprovechar parte del planeamiento ya avanzado y perder tiempo. "Desde entonces, la tramitación ha sido una sucesión de errores", ha afirmado y ha puesto como ejemplo el informe emitido en noviembre de 2020 por la CUOTA.

"Tramitación incorrecta"

En ese documento, el órgano autonómico advertía de que el Plan se estaba tramitando de forma incorrecta al no aprobarse de manera simultánea con el Catálogo Urbanístico, lo que podía derivar en una nueva anulación por defecto de forma. Ese aviso obligó al Ayuntamiento a retrotraer el procedimiento, realizar una nueva aprobación inicial de ambos documentos y someterlos nuevamente a información pública, con el consiguiente retraso en la tramitación.

A este episodio se suma, según el PSOE, una nueva advertencia del Gobierno autonómico en noviembre de 2025, en la que se alertaba de la posibilidad de adoptar "medidas respecto a las competencias urbanísticas" si el proceso no se desarrollaba correctamente. Hasta el punto de fue el Principado quien tuvo que aprobar unas Normas Urbanísticas Provisionales para dotar de seguridad jurídica al municipio y a los técnicos municipales.

"Una acusación que no se sostiene"

Los socialistas consideran "especialmente grave" que el equipo de gobierno responsabilice ahora a la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, del bloqueo del Plan. "Es una acusación que no se sostiene", ha señalado el portavoz socialista, quien ha aludido a la respuesta trasladada por la propia Consejería, en la que se aclara que la documentación remitida por el Ayuntamiento en diciembre del año pasado no se correspondía a una solicitud de Declaración Ambiental Estratégica, y que para iniciar dicho procedimiento es necesario aportar otra documentación específica que no se ha presentado.

"Una gestión deficiente"

"La propia Consejería ha dejado claro que no se puede tramitar la evaluación ambiental porque el Ayuntamiento no ha hecho la solicitud correcta ni ha enviado los documentos exigidos por la ley. Por tanto, no hay ningún retraso atribuible al Principado", ha señalado.

Para el portavoz socialista, la situación actual responde a "una gestión deficiente y una absoluta falta de planificación", y ha criticado que el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Armas, en lugar de asumir responsabilidades, opte por culpar a otras administraciones de no haberles advertido. "Es el mantra de todos tienen la culpa menos yo", ha dicho, "pero la realidad es que los retrasos son consecuencia directa de las continuas meteduras de pata en la tramitación del Plan", ha concluido.

"Rigor administrativo y político"

Desde el PSOE insisten en que la solución pasa por actuar con "rigor administrativo y político", y señalan que el equipo de gobierno debería cursar correctamente la solicitud de la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) y revisar en profundidad la documentación remitida a la Consejería de Movilidad y al resto de organismos implicados en su aprobación.