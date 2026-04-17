Ribadesella, sede del campus itinerante de Mareo, del Sporting de Gijón

Ribadesella será, este inminente verano de 2026, una de las sedes en la comarca del Oriente de Asturias del campus itinerante de fútbol de Mareo, cuya metodología se impartirá en el campo municipal de fútbol de Oreyana, feudo del Ribadesella CF, del 13 al 18 de julio. Los horarios de ese turno serán de 10.00 a 14.00. Además, entre las actividades programadas, cabe reseñar que habrá excursiones al estadio de El Molinón, en Gijón, y a la Escuela de Fútbol de Mareo. También se contempla jugar un 3x3 en la calle.

Las inscripciones se abren el día 16 de abril, a partir de las 20.00 horas en: www.thefootballdream.com. Este jueves, precisamente se llevó a cabo la presentación oficial del campus itinerante de la sede de Ribadesella, que contó con la asistencia de Alberto Carmona, responsable del citado campus itinerante de Mareo; Javier Mateos, José Toyos y Nino Suárez, en representación de la directiva del Ribadesella CF; el concejal de Deporte, Pablo García y el alcalde riosellano, Paulo García.

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El campus pretende llevar a todos los chicos y chicas que disfrutan del fútbol en Asturias una enseñanza de calidad. Debido a que por diversas y variadas razones no siempre se puede acceder a estas enseñanzas. Almede Sports desde la visión de sus Campus The Football Dream, en unión con el Campus de Fútbol de Mareo y, añadiendo el 30 aniversario de dichos campus, han creado este Campus Itinerante de Mareo dónde a través de la prestigiosa metodología de entrenamiento del Real Sporting de Gijón pretenden acercar a toda está sociedad de Asturias un campus de calidad, mejora individual y muchos momentos inolvidables de diversión y compañerismo.