Ribadesella, sede del campus itinerante de Mareo, del Sporting de Gijón
Se desarrollará en el campo municipal de fútbol de Oreyana, en un turno del 13 al 18 del próximo mes de julio
Ribadesella será, este inminente verano de 2026, una de las sedes en la comarca del Oriente de Asturias del campus itinerante de fútbol de Mareo, cuya metodología se impartirá en el campo municipal de fútbol de Oreyana, feudo del Ribadesella CF, del 13 al 18 de julio. Los horarios de ese turno serán de 10.00 a 14.00. Además, entre las actividades programadas, cabe reseñar que habrá excursiones al estadio de El Molinón, en Gijón, y a la Escuela de Fútbol de Mareo. También se contempla jugar un 3x3 en la calle.
Las inscripciones se abren el día 16 de abril, a partir de las 20.00 horas en: www.thefootballdream.com. Este jueves, precisamente se llevó a cabo la presentación oficial del campus itinerante de la sede de Ribadesella, que contó con la asistencia de Alberto Carmona, responsable del citado campus itinerante de Mareo; Javier Mateos, José Toyos y Nino Suárez, en representación de la directiva del Ribadesella CF; el concejal de Deporte, Pablo García y el alcalde riosellano, Paulo García.
El campus pretende llevar a todos los chicos y chicas que disfrutan del fútbol en Asturias una enseñanza de calidad. Debido a que por diversas y variadas razones no siempre se puede acceder a estas enseñanzas. Almede Sports desde la visión de sus Campus The Football Dream, en unión con el Campus de Fútbol de Mareo y, añadiendo el 30 aniversario de dichos campus, han creado este Campus Itinerante de Mareo dónde a través de la prestigiosa metodología de entrenamiento del Real Sporting de Gijón pretenden acercar a toda está sociedad de Asturias un campus de calidad, mejora individual y muchos momentos inolvidables de diversión y compañerismo.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
- La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
- Una joven de 26 años herida grave tras saltar a una profundidad de cinco metros en el pozo de la Barquera, en Gijón
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el organizador de maquillaje XL más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros