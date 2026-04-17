"El turista no cuestiona tener vacaciones, sino minimizar el gasto", destaca OTEA en la presentación de las jornadas de la fabada, fabes y verdinas de Llanes

Llanes recuperó este jueves una de sus citas gastronómicas más reconocibles con la presentación de las Jornadas de la fabada, fabes y verdinas, una iniciativa impulsada por Otea Llanes en colaboración con el Ayuntamiento. La propuesta supone la recuperación de un evento con una trayectoria de casi veinte ediciones y quiere reforzar el vínculo entre cocina tradicional, producto local y promoción turística del concejo.

El acto, celebrado en la casa consistorial, reunió al vicepresidente de OTEA, Fernando Corral; al presidente de Otea Llanes, José Balmori; al alcalde de Llanes, Enrique Riestra Rozas; a la concejala de Turismo, Aurora Aguilar, y a varios hosteleros participantes. La imagen de la presentación dejó un mensaje claro de colaboración entre el sector y la administración para relanzar una marca gastronómica con arraigo en el municipio.

Las jornadas se desarrollarán desde este viernes, 17, hasta el domingo 26, repartidas en dos fines de semana. Durante esos días, la iniciativa ofrecerá tanto tapas o platos con fabes o verdinas como menús completos con entrante, principal y postre, con la cuchara como gran protagonista.

El cartel de las jornadas de la fabada fabes y verdinas de Llanes. / LNE

La organización plantea la cita no solo como una campaña hostelera, sino como una herramienta de dinamización territorial. El objetivo pasa por difundir la cultura gastronómica de Llanes, poner en valor productos locales de excelencia y consolidar el municipio como destino de turismo gastronómico.

Vuelta a la cuchara

La recuperación de estas jornadas tiene una lectura que va más allá de la agenda culinaria. Llanes vuelve a apoyarse en una cocina reconocible, ligada a la memoria y al paisaje asturiano, para reivindicar una identidad que sigue teniendo tirón dentro y fuera del concejo.

La organización insiste en esa idea de regreso a los sabores de siempre en un momento en que la autenticidad cotiza al alza. Fabada, fabes y verdinas se presentan como algo más que platos: son una forma de defender un legado cultural transmitido durante generaciones.

Ese discurso se apoya además en la defensa del producto de proximidad. Desde la organización, subrayan el compromiso con el kilómetro cero y con el sector primario asturiano, al entender que la calidad de la experiencia gastronómica empieza en la tierra y en la materia prima.

También hay una reivindicación del ritmo pausado que exige la cocina de cuchara. Las jornadas quieren celebrar la maestría de guisanderos y hosteleros que siguen manteniendo vivo un sabor auténtico y reconocible para el comensal asturiano.

Trece locales en ruta

Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es su extensión por distintos puntos del municipio. Un total de 13 establecimientos se han sumado a esta edición, configurando una ruta gastronómica que enlaza la villa con varios enclaves del concejo.

Participan Ágora Restaurante, Casa El Rubiu, El Cenador del Covento-Hotel Don Paco, Hotel Bufón de Arenillas, Kaype-Quintamar Hotel Restaurante, La Galería Restaurante, La Veguca Restaurante, Migal Hotel Restaurante, Restaurante El Cenador de La Hacienda, Riomar Restaurante, Sablón Restaurante, Sidrería El Puerto y Sidrería Salero. La lista de locales ofrece una cobertura amplia y refuerza la idea de que las jornadas invitan no solo a comer, sino también a recorrer Llanes.

Una fabada. / LNE

Esa distribución geográfica permite al visitante descubrir la riqueza del municipio en su conjunto. La iniciativa busca que cada comida sea también una oportunidad para explorar un concejo que combina mar, montaña, núcleo urbano y parroquias con personalidad propia.

Buen pulso en el Oriente

La presentación de las jornadas sirvió también para tomar el pulso al sector turístico tras la Semana Santa. Fernando Corral aprovechó el acto para subrayar que el Oriente tuvo un comportamiento especialmente positivo, con mejores sensaciones que otras zonas del Principado.

"La zona de oriente en las encuestas que hicimos tuvo un comportamiento especialmente bueno en Semana Santa", señaló el vicepresidente de OTEA. Corral precisó además que, aunque esta vez los días fuertes fueron tres en lugar de cuatro, en el Oriente el comportamiento fue más uniforme y alcanzó cifras cercanas al 85% de ocupación.

"Los días fuertes fueron 3, en vez de 4. En el oriente el comportamiento fue más uniforme, de casi cuatro días, donde el crecimiento respecto al año anterior fue bastante más importante que en otras zonas, tiene números de casi el 85% de ocupación". La lectura del sector es que la comarca mantiene fortaleza y que la gastronomía puede actuar como un apoyo añadido en ese buen momento.

Ese análisis resulta especialmente relevante en vísperas de unas jornadas que quieren atraer tanto al visitante de fuera como al público de proximidad. La patronal entiende que este tipo de citas no solo acompañan el movimiento turístico, sino que también ayudan a consolidarlo y a repartirlo mejor por el territorio.

Cambios en el consumo

Corral puso el acento en un cambio de hábitos que la hostelería viene detectando desde hace tiempo. A juicio de la patronal, el problema no está en una caída de las ganas de salir, sino en una forma distinta de organizar el gasto durante las vacaciones y el ocio.

"Entendimos que ha habido un cambio en el consumo, donde se gasta menos en cenas, y se opta por un modelo más de comida y tardeo". La frase dibuja un cliente que mantiene su actividad social, pero controla más el desembolso y redistribuye el presupuesto.

El vicepresidente de OTEA abundó en esa misma idea con otra reflexión de fondo. "Notamos una ralentización en el gasto, pero no en las ganas y la capacidad de las familias para salir", resumió, aludiendo a un escenario de mayor prudencia económica, pero no de retirada del consumo turístico.

Corral condensó esa visión en la frase que mejor sintetiza el momento del sector. "No está en cuestión el tener vacaciones, sino cómo enfocarlas para minimizar el impacto económico".

Ese matiz resulta valioso para interpretar la campaña que se abre ahora. El turista, según la lectura empresarial, no renuncia al viaje ni al ocio, pero ajusta su manera de consumir, selecciona más y busca fórmulas que le permitan disfrutar sin disparar el presupuesto.

Asturias como refugio

El análisis de OTEA no se queda en la coyuntura de Semana Santa. La patronal sostiene que Asturias atraviesa un crecimiento sostenido de la llegada de viajeros y vincula parte de ese avance a su condición de refugio climático para el turista español.

"La curva de llegada de turistas en Asturias está creciendo, porque Asturias se está convirtiendo en un refugio climático muy importante para el turista español, y el hecho de haber aumentado las conexiones internacionales no solo en el aeropuerto de Asturias, sino también en el de Cantabria es fundamental". Corral relacionó así la mejora de las comunicaciones con una tendencia que beneficia al conjunto de la región.

También defendió que ese crecimiento se está extendiendo a meses alejados del pico estival. "Asturias está experimentando un crecimiento sostenido, con cada vez más turistas en meses que no son los de máxima afluencia como septiembre, octubre o junio", afirmó.

En ese contexto, las jornadas gastronómicas aparecen como una herramienta útil para afianzar la desestacionalización. La cocina tradicional funciona como argumento de viaje en primavera y otoño y permite activar desplazamientos cortos, reservas y consumo en fechas menos tensionadas que el verano.

Corral lo expresó de forma directa al reivindicar el peso de la gastronomía en el comportamiento del viajero. "La gastronomía en Asturias y las jornadas gastronómicas, es un producto que funciona muy bien y atrae no solo al turista, sino también al consumidor asturiano".

El vicepresidente de OTEA recordó además un dato que considera decisivo para entender el mercado regional. "Hace que el asturiano se desplace. El 20% de las pernoctaciones en Asturias son de asturianos”, señaló.

Un concejo para comer y recorrer

La recuperación de las Jornadas de la fabada, fabes y verdinas se apoya así en una doble lógica. Por un lado, reivindica una cocina muy pegada a la identidad del territorio; por otro, la convierte en palanca para mover visitantes, abrir reservas y prolongar la actividad hostelera en primavera.

El planteamiento no busca únicamente llenar comedores. Aspira también a reforzar la imagen de Llanes como un destino donde el paisaje y la mesa forman parte de una misma experiencia, con capacidad para atraer tanto a quien llega de fuera como a quien se desplaza desde otros puntos de Asturias.

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A partir de este viernes, esa estrategia se pondrá a prueba en los restaurantes y sidrerías adheridos. Será allí, entre fabadas, verdinas y platos de fabes, donde se mida si la recuperación de una cita con historia vuelve a encontrar su sitio en el calendario gastronómico del Oriente.