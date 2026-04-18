El Ayuntamiento de Llanes lanza los ‘Domingos de Llantariega’, feria agroecológica y de producción local con carácter mensual

El Ayuntamiento de Llanes ha presentado esta mañana en el parque de Posada Herrera los "Domingos de Llantariega", una iniciativa que, con carácter mensual, pretende poner en valor a los productores y artesanos locales del concejo mediante una feria agroalimentaria y de artesanía que se desarrollará el último domingo de cada mes en el parque de la villa.

En la presentación de la iniciativa han participado el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, el concejal de Agroganadería, Xuan Valladares, la concejala de Turismo, Aurora Aguilar, y la concejala de la Villa, Mónica Remis.

La cita que dará el pistoletazo de salida a esta feria agroecológica y de producción local será el próximo domingo 26 de abril, en horario de 10:00 a 19:30 horas, con entrada libre y actividades para todos los públicos. Será la primera de unas "Llantariegas" que se desarrollarán todos los meses del año —a excepción de diciembre, enero y febrero— el último domingo de cada mes.

Un mercado con sello propio

Desde primera hora de la mañana, los asistentes podrán recorrer un mercado que pone en valor lo mejor de la despensa llanisca y asturiana, con productos agroalimentarios locales, ecológicos y con Indicación Geográfica Protegida (IGP) y, así mismo, con artesanía de productores locales. Una oportunidad para comprar de manera responsable, conocer a los productores de cercanía y disfrutar de la riqueza gastronómica y artesana del concejo.

Actividades para todos los públicos

Entre las iniciativas que se anuncian para esta primera edición de los "Domingos de Llantariega" destaca la presencia de un corral de muestra de la oveja carranzana negra (de 10:00 a 14:30 horas), una raza autóctona cuyo papel ha sido fundamental en el mantenimiento de los pastos y el paisaje rural de la comarca oriental. Una oportunidad para conocer de cerca una seña de identidad ganadera de Llanes.

Por la izquierda, Xuan Valladares, Aurora Aguilar, Mónica Remis y Enrique Riestra, durante la presentación. / A. L.

Los más pequeños también serán protagonistas en "Llantariega". De 10:00 a 14:30 horas habrá hinchables y juegos gratuitos en el parque de Posada Herrera.

Además, a partir de las 11:00 horas, se repartirán plantones de árboles autóctonos (hasta agotar existencias) para todos aquellos clientes que presenten sus vales de compra del Mercáu, fomentando así el cuidado y sostenibilidad del entorno natural.

Así mismo, la banda "Los Muíles" pondrá el acento festivo y popular con dos pases de música tradicional asturiana, de 11:00 a 15:00 horas, animando el ambiente del mercado con tonadas, ritmos y danzas que invitan a participar.

Vales de compra

Durante la feria del próximo domingo 26, y a partir de las 10:30 horas comenzará el reparto de vales para visitas guiadas (con un valor total de 150 euros en vales individuales). Cada asistente recibirá un vale individual por cada 30 euros de compra realizada en el mercado. Estos vales darán acceso a una experiencia única a través de una visita guiada: un viaje desde el Llanes marinero de la Edad Media hasta la Lonja del Llanes actual.

El cartel del primero de los "Domingos de Llantariega". / LNE

Así, de 17:00 a 19:30 horas, tendrá lugar una visita guiada de temática marinera que recorrerá los rincones más emblemáticos de la villa vinculados a su tradición pesquera. El recorrido abordará el papel histórico del Gremio de Mareantes de San Nicolás, la caza de ballenas y su impacto en la economía medieval llanisca, el funcionamiento de la lonja de Llanes como centro neurálgico del pescado fresco, o las artes de pesca tradicionales, con explicaciones sobre redes, nasas y aparejos.

La jornada concluirá a las 19:30 horas, dejando en los asistentes una mirada más profunda sobre Llanes: una villa que no solo sabe a queso, sidra y miel, sino también a salitre, ballenas y gremios centenarios.

Llamada a la participación

En relación con esta nueva iniciativa del Ayuntamiento de Llanes, el concejal de Agroganadería, Xuan Valladares, ha manifestado que «se trata de una propuesta que conecta producto de cercanía y de calidad con la historia y cultura del campo y la mar en nuestro concejo, enriqueciendo la experiencia del mercado agroalimentario con un enfoque que es también turístico y educativo».

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha animado por su parte a la participación de vecinos y turistas, y ha señalado que los "Domingos de Llantariega" son una propuesta ambiciosa, que pretende dinamizar y desestacionalizar además de, por supuesto, colaborar con el sector primario de nuestro concejo, especialmente aquel orientado a la producción artesana y agroecológica».

Noticias relacionadas

El regidor ha añadido que los "Domingos de Llantariega" nacen también con la intención de poner en valor la zona alta de la villa de Llanes, que quizás no es tan turística como otras, pero que con la próxima puesta en marcha del Cinemar y con estos mercados agroecológicos recibirá un nuevo impulso que incrementará su atractivo para los visitantes y turistas».