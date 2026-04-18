Impresionante historia de superación: victoria de Teresa del Campo en su regreso a las carreras de montaña después de un cáncer, tras ser sometida a cirugía y quimioterapia

La corredora de montaña Teresa del Campo Santos, de 61 años y vecina de La Portilla (Llanes), volvió a la competición apenas un año después de haber sido sometida a una histerectomía total y quimioterapia durante 5 meses a causa de un cáncer. Y lo hizo por todo lo alto, ganando en su categoría el II Cova Negra Trail Fest, que se ha desarrollado este sábado, en el concejo de Llanes, con salida y meta en Nueva de Llanes.

Teresa del Campo Santos tras vencer en la prueba. / Cedida a LNE

El magnífico hacer de los servicios de Urgencias, Ginecología y Oncología del HUCA, por un lado, al que la osteópata llanisca María Batalla García añadió su trabajo en el proceso de recuperación, y por otro, la perseverancia de la deportista, en la práctica de actividad física sistemática, adaptada a la situación, le llevaron a tomar la salida en la Carrera Corta de la prueba, de 13,6 kilómetros de recorrido y 650 metros de desnivel positivo.

Campeona de España

El tiempo invertido en la carrera fue de 1 hora 54 minutos 5 segundos, lo que le permitió obtener el primer puesto en la categoría femenina para mayores de 55 años. Entre los principales logros deportivos de la atleta se encuentran la Travesera Integral "Picos de Europa" en 2010 en categoría absoluta femenina y el Campeonato de España y Copa de España Ultra FEDME 2017 de carreras por montaña en la categoría de más de 50 años.

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Teresa del Campo Santos, junto al cartel del Cova Negra Trail Fest. / Cedida a LNE

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