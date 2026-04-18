Infiesto celebrará cuatro días de Feria de Abril con caballos, casetas y ambiente rociero

Infiesto celebrará del 30 de abril al 3 de mayo una nueva edición de la Feria de Abril con actividades infantiles, actos ecuestres, propuestas gastronómicas y servicios especiales de transporte. El programa organizado en Piloña repartirá sus actividades entre el recinto ferial, la Piscifactoría y el Santuario de la Virgen de la Cueva.

La feria comenzará el jueves 30 de abril con una tarde pensada para el público infantil y con uno de los actos más reconocibles del arranque festivo. De 17.00 a 21.00 horas habrá juegos y talleres infantiles en la caseta municipal Volantitos, en el recinto ferial, con servicio de ludoteca y monitores. A las 22.00 horas se celebrará la Gran Iluminá y, a continuación, tendrá lugar el concurso de decorado de casetas.

El viernes 1 de mayo el programa combinará ambiente ecuestre, gastronomía y actividades para familias. A las 12.00 horas se celebrará un pasacalles de caballos, mientras que en la sesión vermú habrá degustación de gambas de Huelva vinculada a las consumiciones realizadas en las casetas. Por la tarde regresarán los juegos y talleres infantiles, de 17.00 a 21.00 horas, y a las 19.00 se ofrecerá una chocolatada infantil gratuita patrocinada por la churrería Tomás y Ana.

El sábado 2 de mayo concentrará varios de los actos centrales de la feria. La jornada arrancará a las 12.00 horas con un nuevo pasacalles de caballos y continuará a las 13.30 con el concurso de corta de jamón, acompañado de una degustación gratuita ligada a las consumiciones en las casetas. Ya por la tarde, a las 17.30 horas, el recinto de la Piscifactoría acogerá el espectáculo "Duende Encuestre", mientras que la caseta municipal Volantitos volverá a ofrecer juegos y talleres infantiles de 17.00 a 21.00 horas.

El domingo 3 de mayo cerrará la programación con una jornada de marcado carácter rociero. A las 12.00 horas habrá desfile pasacalles de caballos y a las 13.00 se celebrará una misa rociera cantada por el coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Gijón en el Santuario de la Virgen de la Cueva. Por la tarde, de 17.00 a 21.00 horas, continuarán los juegos y talleres infantiles en la caseta municipal del recinto ferial.

La feria contará además con refuerzos de movilidad para facilitar los desplazamientos durante esos días. El programa anuncia un tren turístico que enlazará los principales puntos de actividad, servicio de taxi 24 horas durante toda la celebración y servicios búho de ALSA con conexiones especiales entre Oviedo e Infiesto y entre Cangas de Onís e Infiesto.

La línea nocturna entre Oviedo e Infiesto ofrecerá salidas desde Oviedo a las 22.30, 0.30, 3.00 y 5.00 horas. Ese recorrido incluirá paradas en Noreña, El Berrón, Pola de Siero, Lieres, Nava y Ceceda antes de llegar a Infiesto. En sentido de vuelta, los autobuses partirán de Infiesto a las 23.30, 1.30, 4.00 y 6.00 horas con el mismo itinerario en sentido inverso hasta Oviedo.

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También habrá servicio búho entre Cangas de Onís e Infiesto con salidas a las 22.30, 0.30, 3.00 y 5.00 horas. En este trayecto se realizarán paradas en Arriondas, Soto de Dueñas, Sevares y Villamayor antes de la llegada a Infiesto. Los regresos desde la capital piloñesa están previstos a las 23.30, 1.30, 4.00 y 6.00 horas.