El Sella abre la temporada sin Campanu y con la expectación intacta

La temporada del salmón arrancó este sábado en el Sella con el Campanu todavía sin aparecer, pero con todo lo demás ya preparado: la expectación de la primera jornada, las miradas fijas en el agua y ese ambiente de rito compartido que cada año devuelve el pulso a la ribera. Bajo el Puente Romano de Cangas de Onís, sobre las nueve de la mañana, varios pescadores probaban suerte mientras los curiosos se acercaban a observar el río desde la barandilla en una mañana nublada y con bruma, característica de la primavera asturiana.

El cauce bajaba limpio. Sin rastro de viento que moviera la superficie del agua, la sensación de espera se hacía aún más visible. Había poca conversación y mucha atención en ese primer tramo del día, como si cualquier pequeño movimiento pudiera alterar de golpe una calma sostenida por la expectación.

Algo más adelante, en el coto Les Tempranes, la escena tenía un tono más familiar. El clan de los Mori, veteranos de la ribera del Sella, estaba ya preparado desde las siete y media de la mañana con las cañas listas y la ilusión intacta de cada apertura, acompañados por gancheros, amigos y familiares que iban llegando a pasar el día y compartir la jornada de pesca.

Allí, los que se ocupaban realmente de la pesca eran Efrén Mori, Armando Mori y Ramón Villaroel. Los pescadores se repartían por distintos puntos del coto para intentar cubrir el mayor espacio posible y dejar poco margen a un posible salmón. Ramón Villaroel llegó incluso a cruzar el Sella con su hijo Manuel a hombros para colocarse en la orilla opuesta, en una imagen que resumía bien la ilusión y la liturgia de este primer día.

"Estamos como estábamos”, bromeaban por la mañana, entre la retranca y la prudencia de quien sabe que el salmón nunca responde a planes previos. A la orilla fueron llegando amigos que comentaban sensaciones, recordaban campañas anteriores y seguían de cerca la preparación de los útiles, en una escena de varias generaciones compartiendo enseñanza, descubrimiento y espera junto al agua.

La víspera ya había dejado conversación para rato. Algunos aseguraban haber visto una sombra bajo el cauce y otros rebajaban la intuición al terreno de una trucha, pero en la mañana de este sábado no parecía quedar rastro alguno de aquella posibilidad que había alimentado la imaginación en las horas previas.

“El salmón es muy impredecible", resumía Efrén Mori. "El río está guapísimo, pero a ver...", apuntaba Josechu Mori, mientras Juan Suárez ponía el acento en el estado del cauce al señalar que "está muy bajo para esta época del año, y hoy todavía no soltaron", en referencia a la presa situada aguas arriba y cuya apertura hace subir el nivel del río.

Sobre las once, con la jornada todavía larga por delante, Manuel Villaroel celebraba entre risas la llegada de "la hora del pinchu". Y así fue avanzando la apertura, entre lances, bromas, pequeños corrillos y tiempo compartido junto al río.

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Sin noticias aún del primer salmón de la temporada, la jornada inaugural transcurrió entre paciencia, cautela y conversación en las orillas del Sella. El Campanu se hace esperar, pero la campaña ya echó a andar en Cangas de Onís con toda su liturgia intacta.