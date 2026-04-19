El cangués Kiko Vega y la palentina Mara Santos "reinan" en el 45.º Descenso del río Piloña

El cangués Kiko Vega Suárez (Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella) y la palentina Mara Santos García (Fuentes Carrionas) resultaron vencedores, en hombres y mujeres, respectivamente, en categoría K-1 senior, en el 45.º Descenso del río Piloña, disputado este sábado, entre el puente Vieyu, de Infiesto, y el puente de Sorribes, en Sevares. Vega invirtió en los 11 kilómetros del trazado un tiempo de 49 minutos y 34 segundos; en tanto, la incombustible Mara, completó el recorrido en 1 hora 12 minutos y 20 segundos.

Por detrás de Vega, segundo clasificado, quedó el parragués Tomás Peruyero García (SCD Ribadesella), a 58 segundos de su compañero en La Cultural riosellana, completando el podio absoluto masculino el también cangués Abel García Cimentada (Club Piraguas Sirio-La Llongar de Cangas de Onís), este vigente campeón del Descenso Internacional del Sella, quien cruzó la meta a 1 minuto y 27 segundos de Kiko.

En mujeres, tras Mara Santos, la segunda plaza senior K-1 fue para la gallega Nuria Romero Gómez (Cidade de Lugo), a tan solo 8 segundos de la velillense; en tanto, tercera clasificada en la susodicha categoría sería otra gallega, también del Cidade de Lugo, Emma Devesa Fernández, esta a 31 segundos de la palista del Club de Piragüismo Fuentes Carrionas.

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Otros triunfadores: Iván Estrada García (Piragüismo Moscón de Grado), en veterano A K-1; Jesús Torre Santisteban (Piragüismo Colindres), en veterano B K-1; Susana Alonso Pérez (Piraguas Villaviciosa-El Gaitero), en mujer veterana B K-1; y Carlos Rivero San Julián (Piragüismo Colindres), en junior K-1.