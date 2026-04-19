El llanisco Esteban Amieva participa en la 130ª edición de la Maratón de Boston (Estados Unidos), que aglutinará alrededor de 30.000 corredores de 137 países

El llanisco Esteban Amieva, del Club Oriente Atletismo, participará este lunes, 20 de abril, en la 130ª edición de la Maratón de Boston (Estados Unidos), que forma parte de los Abbott World Marathon Majors, el circuito que reúne algunas de las maratones más prestigiosas y reconocidas del mundo. En la actualidad, este selecto grupo está formado por Tokio, Boston, Londres, Sídney, Berlín, Chicago y Nueva York, pruebas que representan uno de los mayores retos para cualquier corredor de fondo.

Completar los "Majors" supone mucho más que terminar varias maratones. Significa recorrer algunos de los escenarios más emblemáticos del atletismo mundial, formar parte de carreras con una enorme tradición y afrontar un desafío deportivo y personal al alcance de muy pocos. Para muchos atletas populares, lograr finalizar las siete grandes maratones del mundo es un sueño.

En este contexto, el atleta del Club Oriente Atletismo, Amieva, afrontará este lunes un momento muy especial en su trayectoria deportiva, ya que luchará en la Maratón de Boston- 2026, de 42,6 kilómetros de trazado y 267 metros de desnivel, aglutinando alrededor de 30.000 corredores -de 137 países-, por completar su séptimo y último Major. Hasta ahora, Esteban ha ido construyendo este importante reto internacional de forma progresiva, completando las siguientes pruebas del circuito: Berlín 2022, Londres 2023, New York 2023, Chicago 2024, Tokyo 2025 y Sidney 2025.

Años de esfuerzo

La cita de Boston supondrá, por tanto, la culminación de varios años de esfuerzo, constancia y pasión por el atletismo popular. Alcanzar la meta en una de las maratones más históricas y prestigiosas del mundo significaría poner el broche final a una aventura deportiva inolvidable, llevando además el nombre del Club Oriente Atletismo (COA) a uno de los templos del maratón internacional.

La maratón de Boston se celebra anualmente desde 1897 en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, Estados Unidos. Junto con las maratones de Nueva York, Berlín, Chicago, Londres, Tokio, la de los Juegos Olímpicos y la del Campeonato Mundial, es una de las más importantes del mundo. Suele celebrarse el tercer lunes de abril.

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"Esta participación se vive con enorme orgullo, al tratarse de un reto de gran exigencia que refleja el compromiso, la ilusión y la capacidad de superación de Esteban Amieva. Boston puede convertirse ahora en el último paso de un camino brillante dentro del universo de los Majors", dicen desde el Club Oriente Atletismo (COA), que lidera Paco Martínez Soliño.