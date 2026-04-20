El Ayuntamiento de Llanes invertirá 165.000 euros en parques infantiles

El Ayuntamiento de Llanes anuncia la inversión de 165.000 euros en la mejora y renovación de los parques infantiles de dos localidades, Niembru y Lledías, así como en la construcción de un nuevo parque infantil en Quintana, dando respuesta a demandas vecinales. Este paquete de actuaciones da continuidad a las mejoras en este tipo de instalaciones que se vienen ejecutando en los últimos años.

En el parque infantil de Niembru, situado junto a la ensenada y la zona portuaria, se proyecta una renovación integral de la instalación, incluyendo la reposición y reparación de juegos, así como la sustitución del actual piso de arena por suelo de seguridad de caucho continuo. Una actuación que da respuesta a una reiterada petición vecinal. La inversión prevista para la renovación integral de este parque asciende a 75.000 euros.

En Lledías, por su parte, se invertirán otros 25.000 euros en la mejora, acondicionamiento y reposición de juegos del actual parque infantil de la localidad.

Y sin salir de la parroquia de Posada, y como respuesta a la demanda vecinal de este tipo de instalaciones, la localidad de Quintana verá la construcción de un nuevo parque infantil, con una inversión prevista de 65.000 euros, ofreciendo servicio también a las localidades aledañas.

Estas inversiones que ahora se anuncian se suman a los trabajos realizados en este ámbito durante los últimos dos años, en los que el Ayuntamiento de Llanes ha abordado diversas mejoras en instalaciones de este tipo a lo largo de la geografía del concejo.

Es el caso, por ejemplo, del recientemente concluido parque infantil de Meré, cuyas obras fueron adjudicadas en 46.706,82 euros, o de la renovación del suelo de caucho del parque infantil de Celoriu y la instalación de un cierre perimetral en el parque de Villahormes, con una inversión conjunta de 39.325 euros. Cabe mencionar igualmente el nuevo parque infantil construido para la Escuela de 0 a 3 de Llanes, que supuso un desembolso de 26.893,16 euros a las arcas municipales.

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Al hilo de este anuncio, el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha declarado que "seguimos en el empeño de mejorar la zona rural del concejo, atendiendo en este caso a los más pequeños, y a las reclamaciones históricas de los papás y mamás de estas localidades".