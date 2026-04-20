La entrega de premios de la 41.ª edición del concurso de cuentos y dibujos Don Orione ya tiene fecha
La convocatoria abierta a centros de toda Asturias, contará con premios para las categorías de Primaria, Educación Especial y C.A.I
María Terente Nicieza
El Centro Nuestra Señora de Fátima Don Orione acogerá el jueves 23 de abril, la entrega de premios de la 41.ª edición del concurso de cuentos y dibujos Don Orione.
El acto que dará comienzo a las 11:30, reunirá a los galardonados de un certamen ya consolidado en el ámbito educativo y abierto a la participación de los centros escolares asturianos.
La convocatoria está dirigida a todos los centros educativos de Asturias, que podrán estar representados en una cita que vuelve a poner en valor la creación literaria y artística del alumnado. La jornada servirá también para reconocer el trabajo desarrollado en las aulas a través de este concurso.
Durante la ceremonia se realizará la entrega de premios en las categorías de Primaria, Educación Especial y CAI, que centran esta edición del certamen. Los alumnos distinguidos recogerán sus reconocimientos en el propio acto previsto para la mañana del día 23.
La celebración alcanza este año su 41.ª edición, una trayectoria que refleja la continuidad de una iniciativa vinculada al mundo educativo asturiano. El encuentro volverá a convertir al Centro Nuestra Señora de Fátima Don Orione en punto de referencia para una jornada de reconocimiento al esfuerzo, la creatividad y la participación escolar.
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