Peñamellera Alta acoge la XV Jornada de Voluntariado del Oriente

La XV Jornada de Voluntariado y Participación Social del Oriente de Asturias se celebrará el próximo 25 de abril en el Aula de la Miel de Alles, en Peñamellera Alta, con un programa centrado en el intercambio de experiencias, la visibilización del tejido asociativo y el reconocimiento a la labor solidaria en la comarca. La cita está organizada por la Red de Participación Social del Oriente de Asturias Pueblos Solidarios y el Centro de Voluntariado y Participación Social del Oriente de Asturias, Asociación El Prial, y se enmarca en el Año Internacional del Voluntariado.

Participación

La jornada está dirigida a personas voluntarias y a miembros activos de asociaciones del Oriente asturiano, con el objetivo de reforzar el contacto entre quienes desarrollan iniciativas sociales en el territorio. Entre sus fines figuran fomentar el conocimiento mutuo, potenciar el trabajo en red, dar visibilidad a las actividades que se llevan a cabo en la comarca y reconocer el papel del voluntariado como elemento de dinamización social.

Voluntariado

El voluntariado se plantea como una actividad de interés general desarrollada de forma solidaria y altruista, asumida libremente, sin contraprestación económica, canalizada a través de organizaciones y con continuidad en el tiempo. Ese enfoque sitúa la jornada no solo como un foro de encuentro, sino también como un espacio para reflexionar sobre la implicación ciudadana y la participación social en el Oriente de Asturias.

Programa

La recepción de participantes comenzará a las 10.00 horas y la inauguración tendrá lugar a las 10.15 con la intervención del alcalde de Peñamellera Alta, José Antonio Roque Llamazares; del director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores del Principado de Asturias, Enrique Rodríguez Nuño; y de una representación de la Red Pueblos Solidarios. A las 10.30 está prevista una intervención sobre la actividad y la participación social en Peñamellera Alta, seguida a las 11.00 de un espacio dedicado a conocer mejor la realidad del voluntariado en el Oriente de Asturias.

Debate

A las 12.30 tendrá lugar una sesión dedicada al Año Internacional del Voluntariado y a la elaboración de un plan propio de voluntariado. A las 13.00, se abordarán las actividades de voluntariado y participación social en el Oriente de Asturias vinculadas a la Red Pueblos Solidarios.

Reconocimiento

El tramo final del encuentro incluirá un homenaje al voluntariado y a la participación social del Oriente de Asturias, así como la entrega de premios a los niños y niñas que elaboraron el dibujo del cartel anunciador. A las 13.30 también se dará a conocer la resolución de la convocatoria de reconocimiento a la trayectoria en voluntariado impulsada por la Red de Participación Social del Oriente de Asturias Pueblos Solidarios.

Clausura

Las conclusiones y el cierre del acto están previstos para las 14.00 horas y correrán a cargo del equipo coordinador de la Red y de la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto. La jornada finalizará a las 14.15 con una comida informal concebida como espacio de convivencia entre participantes.

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Inscripciones

Las inscripciones y la información sobre la jornada se canalizan a través del Centro de Voluntariado y Participación Social del Oriente de Asturias, con sede en Infiesto, en el correo voluntariadoprial@gmail.com y en la web www.pueblos-solidarios.org.