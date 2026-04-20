El Piqueru reúne en Lastres a especialistas para explicar las claves del eclipse solar total

Lastres acogerá este jueves 23 de abril una mesa redonda sobre el eclipse solar total del 12 de agosto en el Centro Municipal El Piqueru, en una cita abierta al público hasta completar aforo.

La jornada, titulada “Mesa redonda: El eclipse. Cómo observarlo”, reunirá a personas expertas en astronomía, óptica, biodiversidad e historia y patrimonio para explicar qué ocurrirá durante ese fenómeno y cómo seguirlo con seguridad.

Uno de los ejes del encuentro será la seguridad ocular durante la observación de un eclipse, con información práctica sobre la forma correcta de contemplarlo sin riesgos.

La sesión también abordará la ciencia que hay detrás de los eclipses y analizará su influencia en la fauna y en otros seres vivos, además de su impacto en el ser humano y en las sociedades a lo largo de la historia.

Entre las entidades colaboradoras figuran la Asociación Astronómica Omega, el Colegio de Ópticos y Optometristas de Asturias, el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad de Asturias-IMIB y el Grupo Labor-Social-LANDscape de la Universidad de Oviedo.

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El evento comenzará a las 18:00 h. La entrada será libre hasta completar aforo, y se puede acudir a la web www.eclipsesasturias2026.ficyt.es para ampliar la información sobre esta actividad, enmarcada en Eclipse Asturias 2026.