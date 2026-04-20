El V Trofeo de Gimnasia Rítmica "Concejo de Llanes" consolida su éxito con la participación de 107 gimnastas asturianas

Llanes convirtió este domingo el V Trofeo de Gimnasia Rítmica "Concejo de Llanes" en algo más que una mañana de competición: fue una jornada de nervios, aplausos, estreno para muchas niñas y confirmación de que la cita ha echado raíces en el calendario deportivo local. El torneo se celebró en el polideportivo municipal José Andrés Cabrero Junco, "Chili", organizado por CGO Sport y el Club Gimnástico de Llanes, con la colaboración del Ayuntamiento de Llanes, y partía con 107 inscritas de entre 4 y 14 años procedentes de distintos puntos de Asturias.

Las gradas del pabellón presentaban una gran afluencia, con familias y amistades volcadas en cada ejercicio. La mañana soleada acompañó en el exterior, mientras dentro del recinto se vivía ese bullicio reconocible de las grandes citas de base. Fernanda de los Campos lo resume así: "este es el quinto año que lo hacemos y los padres responden muy bien, había muchísimo ambiente".

Ese respaldo del público fue uno de los hilos de la jornada. Cada salida al tapiz encontró respuesta inmediata en la grada, con aplausos cerrados tanto para las más pequeñas como para las gimnastas de categorías superiores, en una competición pensada no solo para premiar, sino también para animar a seguir.

Origen

Ana Meca explica con claridad el sentido de un trofeo que nació pegado al territorio: "El motivo de crear la competición fue para que las niñas que tenemos aquí en Llanes y en el Oriente, que entrenan un par de horas a la semana, pudieran tener la experiencia de vivir una competición". Esa idea atravesó toda la mañana, desde las debutantes hasta los conjuntos que ya mostraron una mayor soltura sobre el tapiz.

"Las niñas se quedan encantadas. Para muchas, es la única competición que tienen durante el año, así que les gusta mucho", añade la organizadora, que también puso el foco en el valor que tiene para los grupos más pequeños encontrarse aquí con otras chicas que practican la misma disciplina. "Ellas lo toman como un día de fiesta de la gimnasia", resume.

Trabajo

Detrás de cada montaje hay meses de preparación. Julia García, madre de una gimnasta de la escuela de gimnasia de Poo que participó en el conjunto benjamín, lo contaba con una frase que explica bien el esfuerzo acumulado: "llevan preparándolo desde que comenzó el curso".

Fernanda de los Campos detalla ese proceso de preparación: "hasta Navidades hacen el trabajo de físico y luego empiezan a preparar los bailes hasta que llega la competición". De Campos también deja una de las lecturas más interesantes de la mañana, la que va más allá del resultado inmediato: "se nota mucho la diferencia habiendo una competición a la vista, cómo las niñas se lo toman un poco más en serio".

Evolución

Las organizadoras coinciden en que el torneo ha ido creciendo. Ana Meca destaca "este año tuvimos aproximadamente 100 niñas y cada año vienen más". Fernanda incide en la mejora deportiva: "Ha habido una gran evolución respecto a las primeras ediciones" resaltando la mejora en el desempeño. "En las primeras competiciones no había nada de nivel, pero se empieza a ver ya, que los físicos están más trabajados, que la técnica está más depurada", añade.

Esa sensación también se percibía a pie de pista. Las gimnastas hablaban de "buen nivel" y Sheila Niculache, que se estrenaba en la competición, resumía su primera experiencia con espontaneidad: "me encanta". Entre la ilusión del debut y la exigencia creciente de los montajes, el trofeo mostró este domingo una base cada vez más asentada.

Podios

El programa incluyó categorías individuales y de conjuntos desde Baby y Pre-Benjamín hasta Cadete, además de apartados como Alevín Iniciación, Cadete Promesas Mazas, Infantil Promesas Aro o Alevín Promesas Aro, con presencia de clubes como Versus, Nueva de Llanes, Club Gimnástico de Llanes, Veroniskaya, CPEB Las Arenas de Cabrales, AMPA Porrúa, AMPA Valdellera de Posada de Llanes y el conjunto de Poo de Llanes. En Baby, el podio quedó encabezado por Martina Añez Varela, del Versus, seguida de Sakura Díaz Varela, también del Versus, y Claudia Rodrigo Rodríguez, de Nueva de Llanes.

La clasificación dejó además primeros puestos para Antonia Georgina Gheorge, de Veroniskaya, en Pre-Benjamín; Emma Berdial del Corro, del CPEB Las Arenas de Cabrales, en Benjamín; Celia Blanco Álvarez, del Versus, en Alevín Iniciación; Mara Ispierto, de Veroniskaya, en Cadete Promesas Mazas; Martina González Casas, de Nueva de Llanes, en Alevín; Jimena Rueda, de Veroniskaya, en Infantil; Helena Ruiz Castro, del Versus, en Cadete, y Carlota Villa Pérez, de Nueva de Llanes, en Infantil Promesas Aro. En conjuntos, sobresalieron el trío Lucía, Laya y Dafne, del CPEB Las Arenas de Cabrales, en prebenjamín; el dúo Martina y Noa, del Versus, en Baby; el trío Versus en Infantil; el trío Veroniskaya en Alevín; el conjunto de Poo de Llanes en Benjamín, y el dúo Uxue y Lucía, del Club Gimnástico de Llanes, en Cadete.

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La jornada cerró así con medallas, fotos de equipo y la impresión compartida de que el trofeo ha dejado de ser una experiencia aislada para convertirse en un estímulo real para mejorar en el deporte y para fortalecer los vínculos de amistad creados.