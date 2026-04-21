Buscan en Arenas de Cabrales a un hombre cuyos amigos lo vieron por última vez hace una semana

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda para localizar a un hombre, cuyos amigos, desconocen su paradero desde hace más de una semana cuando lo vieron, por última vez, en el aparcamiento de Arenas de Cabrales, en Cabrales.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 20.56 horas de ayer. En la llamada indicaban que desconocían el paradero de un amigo suyo al que habían visto por última vez, el pasado lunes 13 de abril, en el aparcamiento de Arenas de Cabrales. Han llamado a sus familiares y contactado con servicios sanitarios para intentar localizarlo, pero no saben nada de él desde entonces.

La Sala 112 del SEPA comunicó lo sucedido a la Guardia Civil y activó un dispositivo de rastreo cuyo punto de encuentro se estableció en el citado aparcamiento. En el lugar, al frente del dispositivo que se reanudará a las 09.00 horas, se encuentra el jefe de zona del oriente. Hasta las 02.00 horas de esta madrugada se estuvo buscando en los alrededores de esta zona efectivos de Bomberos de Asturias de diversos parques, Unidad Canina, Unidad de Drones, Grupo de Rescate junto a Guardia Civil y voluntarios.

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Al dispositivo se sumará hoy el helicóptero medicalizado del SEPA y también se ha activado a efectivos de la Guardería de Medio Natural del Principado de Asturias.