El campus itinerante de fútbol de la Escuela de Mareo hará tres paradas en el Oriente: Llanes, Ribadesella y Cangas de Onís
Del 13 al 18 de julio recalará en suelo riosellano; del 27 de julio al 1 de agosto se trasladará al campo cangués Nuevo Santa Cruz-Manolo Chaso y cerrará periplo en el feudo llanisco de La Encarnación, del 3 al 8 de agosto
Cangas de Onís y Llanes acogerán este verano el campus itinerante de Mareo, que aplica el modelo de trabajo de la cantera del Real Sporting de Gijón. Se suman así a Ribadesella, que ya anunció que será sede de esta formación diriga a los niños, entre el 13 y el 18 de julio
La segunda parada será en Cangas de Onís. Concretamente, tendrá lugar del 27 de julio al 1 de agosto, en el campo municipal de fútbol Nuevo Santa Cruz-Manolo Chaso, feudo del Cánicas AC. Se llevará a cabo bajo la modalidad intensiva, en horario de 16.00 a 20.00, con entrenamientos diseñados para potenciar la técnica y la toma de decisiones, adaptándose al nivel de cada jugador o jugadora y favoreciendo su progresión en el juego.
Los asistentes dispondrán de equipación oficial del campus, así como tendrán la posibilidad de visitar el estadio de El Molinón y la Escuela de Fútbol de Mareo. Además, entre las actividades programadas cabe reseñar un Torneo 3x3 en la calle. La semana del campus "Sumérgete en el fútbol" de cada localidad, que tiene un máximo de 70 plazas y el plazo de inscripción ya se encuentra abierto.
Asimismo, Llanes también participa en el Campus Mareo-2026 como una de las sedes del campus itinerante, concretamente del 3 al 8 de agosto, en el campo de La Encarnación. Llanes acogerá esta actividad formativa impulsada por el Real Sporting, reforzando así su compromiso con el deporte juvenil y los valores del fútbol en el municipio. Se impartirá en modalidad intensiva, en horario de 10.00 horas a 14.00.
Las inscripciones ya están abiertas en la web oficial del campus. Al acto de presentación, el pasado viernes, en Gijón, acudieron, en representación del Ayuntamiento llanisco la concejala de Deportes, Mónica Remis, y el también edil, Miguel Ángel Alonso.
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