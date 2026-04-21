Cangas de Onís invierte en la modernización de sus polideportivos con nuevas mejoras y reparaciones

El Ayuntamiento de Cangas de Onís, liderado por el popular José Manuel González Castro, continúa avanzando en "su compromiso con la mejora, modernización y mantenimiento de las Instalaciones deportivas municipales". En este sentido, en los últimos meses ha desarrollado distintas actuaciones "destinadas a optimizar los espacios públicos, reforzar la seguridad y mejorar el servicio que se presta a vecinos y usuarios".

Entre los trabajos ya ejecutados, tanto por empresas especializadas como por operarios municipales, destacan la sustitución de la arena del filtro de la piscina municipal, la renovación de rociadores y rejillas de las duchas del pabellón "La Jira", la reparación de varias puertas y de la ventanilla de recepción del pabellón de deportes "Juan Antonio Vega Díaz", la reposición de luminarias fundidas en este recinto, así como diversas reparaciones en maquinaria del gimnasio municipal.

Asimismo, se encuentran en marcha nuevas mejoras, como el pintado del techo del vestuario del pabellón municipal de deportes y la sustitución de tapas de WC deterioradas en los aseos de dichas instalaciones. A estas actuaciones se suman nuevas necesidades detectadas por el Ayuntamiento para seguir garantizando la seguridad y el buen estado de los recintos deportivos.

Adaptar barandillas

En este sentido, explica el Gobierno cangués, que "se solicitará presupuesto para adaptar las barandillas de la grada del pabellón Juan Antonio Vega Díaz a la normativa vigente, mediante la instalación de una malla metálica de seguridad que evite posibles caídas de menores entre los listones horizontales existentes". Del mismo modo, se procederá a la sustitución de los tablones de madera dañados en las gradas de las pistas de tenis y vóley playa, una actuación que será realizada por operarios municipales.

Noticias relacionadas

Por último, también está prevista la reposición de varias luminarias fundidas en la pista del Pabellón "La Jira" (antiguo Frontón), trabajos que serán ejecutados igualmente por personal municipal. "Desde el Ayuntamiento se continúa trabajando de forma constante para conservar y mejorar las instalaciones deportivas, ofreciendo espacios más seguros, modernos y adecuados para la práctica deportiva y el disfrute de toda la ciudadanía", señaló el regidor cangués.