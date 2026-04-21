Colunga recibe el 24 de abril la versión premiada de “Hamlet” 

La Sala Loreto de Colunga acogerá el próximo viernes 24 de abril, a las 19.00 horas, la representación de “Hamlet”, la versión premiada de Guayominí Producciones, dentro del circuito Asturies, Cultura en Rede en su apartado de Artes Escénicas.

La cita cultural forma parte de la 26.ª edición del programa “En abril… letras mil”, con organización del Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga, la colaboración de las bibliotecas municipales de Colunga y Lastres y la participación de sus clubes de lectura.

El montaje propone una lectura contemporánea y desenfadada del clásico de Shakespeare a partir de tres intérpretes, Arantxa, Hugo y Patricia, que discuten sobre cómo llevar al escenario al príncipe danés mientras tratan de responder a lo que espera el público del siglo XXI.

La función apuesta por un formato ágil, con ritmo frenético, canciones en directo y participación del público, en una propuesta que combina humor, juego escénico y revisión del texto clásico.

La obra está dirigida por Patricia Rodríguez, que también firma la autoría y actúa junto a Arantxa Fernández Ramos y Hugo Manso; el equipo artístico se completa con vestuario de Azucena Rico, música de Carla Armas, iluminación de Alberto Ortiz y escenografía de Tamara Norniella.

Esta versión de “Hamlet” llega a Colunga después de alzarse con el Premio Barroco del Festival de Teatro Clásico de Almagro y de haber sido nominada a los Premios Oh! 2025 al mejor espectáculo, mejor interpretación masculina y mejor composición musical.

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La representación está dirigida a todos los públicos y la entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo.