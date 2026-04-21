Doble récord para el Club Cangas de Onís en el campeonato de Asturias de tiro

Florentino Cardín Abril (Club Cangas de Onís) se alzó el pasado domingo, 19 de abril, en las instalaciones del Ensidesa-Trasona (Corvera), con el título de campeón de Asturias, además de nuevo récord de puntuación a nivel autonómico, en Br-50 Varmint ligero, especialidad en la que otro integrante del laureado club cangués, Juan Ignacio Tarapiella González, quedó cuarto clasificado.

Asimismo, Tarapiella, vecino de Les Roces, se hizo con el título regional en Br-50 Varmint pesado, también batiendo el récord de Asturias, siendo subcampeón Antonio Fuente Cardín y medalla de bronce Alberto García Cachafeiro; en tanto, Joaquín Redondo y José Jesús López, fueron cuarto y quinto, respectivamente.

En la clasificación general por equipos el combinado 'A' del Club Cangas de Onís de Tiro Olímpico, integrado por Florentino Cardín Abril, Antonio Fuente Cardin y Alberto García Cachafeiro, conquistó el título de campeón de Asturias 2026 en la modalidad Varmint pesado, además de copar el segundo puesto el equipo 'B cangués', este configurado por Juan Ignacio Tarapiella, Joaquín Redondo y José Jesús López.

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Por si fuera escaso bagaje, en Corvera, los tiradores de Cangas de Onís quedaron subcampeones de Asturias por clubes en la especialidad de Varmint ligero tras los anfitriones del Ensidesa-Trasona.