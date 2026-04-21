La Fundación Caja Rural exhibe en Piloña el alcance de sus Proyectos de Impacto y abre una nueva convocatoria

La Fundación Caja Rural de Asturias presentó este martes en La Benéfica de Piloña los resultados de sus "Proyectos de Impacto" y abrió una nueva convocatoria en un acto que reunió a la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; al presidente de la Fundación, Fernando Martínez; a la directora, Eva Pando; y al alcalde de Piloña, Iván Allende junto a los creadores de los proyectos seleccionados. La cita sirvió para poner el foco en una línea nacida para apoyar iniciativas orientadas a favorecer la vida en el medio rural, generar oportunidades y reforzar servicios frente al reto demográfico, en un programa que comenzó con la bienvenida del presidente de la fundación, Fernando Martínez, continuó con la intervención de la directora de la fundación Eva Pando, y dio paso a la presentación de la medición del impacto de los proyectos seleccionados por parte de la consultora de impacto socioambiental Sinnple y dos mesas sobre impacto social y económico. Para finalizar, la vicepresidenta Gimena Llamedo puso el cierre institucional al evento.

Martínez resumió el sentido de la convocatoria con una idea que marcó el tono del encuentro: “la inversión de impacto es apoyar proyectos viables, con propósito y vocación de permanencia, capaces de fortalecer el tejido social y económico”. La primera edición, lanzada en 2024, recibió 44 solicitudes y seleccionó nueve iniciativas, que han impactado directamente en 425 personas, han llegado a cerca de 4.000 a través de acciones de difusión, han generado 78 acciones comunitarias y prevén la creación de 36 empleos.

Territorio

El apoyo institucional quedó integrado en el propio discurso del acto, con Llamedo vinculando estos proyectos a la igualdad territorial y a la necesidad de sostener población, actividad y derechos en el medio rural. “No puede haber una Asturias justa si quien vive en un pueblo no tiene los mismos derechos que el que vive en la ciudad”, afirmó la vicepresidenta, que defendió además que “los pueblos son lugares donde queremos vivir”.

La vicepresidenta amplió además la reflexión al reto demográfico y al papel de la inmigración en el desarrollo del territorio. “Asturias fue tierra de inmigración; sin ellos no podríamos estar hablando de desarrollo”, señaló durante una jornada en la que la presencia institucional respaldó la presentación de los proyectos seleccionados.

Proyectos

Entre las iniciativas expuestas, La Allandesa activó un servicio de compra y entrega a domicilio para acercar productos básicos a vecinos con dificultades de movilidad; “Raíces con Futuro” identificó 183 viviendas vacías en Los Oscos para conectarlas con empleo y nueva población; “ReConectando Generaciones” abrió vías de relevo para pequeños negocios rurales; y “AgroSTEAM” llevó sensores, conectividad y simulación climática al sector agroalimentario.

El resto del mapa de proyectos completó esa misma idea de utilidad práctica: “Inteligencia Rural” planteó aplicar tecnología a la vida cotidiana de un pueblo; “Transformando Oportunidades” abrió nuevas opciones laborales para personas con discapacidad en el medio rural; “Sonidos del Tiempo” usó la cultura para mezclar generaciones y dinamizar concejos del oriente; y “30x30” sirvió para repensar el papel de Fundación Vital en el territorio y diseñar su hoja de ruta de futuro.

Continuidad

El evento ha servido también como punto de partida para la nueva convocatoria de Proyectos de Impacto, que ya se encuentra abierta para recibir iniciativas hasta el próximo 1 de junio.

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La jornada cerró así con una doble lectura: balance de la primera edición y arranque de una nueva oportunidad para proyectos que contribuyan al desarrollo de la región, en sus zonas rurales. La Fundación refuerza de este modo una apuesta por la inversión de impacto entendida no como ayuda puntual, sino como herramienta para respaldar soluciones concretas, medibles y sostenibles en el tiempo.