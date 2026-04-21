La Guardia Civil detiene a dos personas por la distribución de billetes falsos en el municipio de Piloña

La Guardia Civil de Asturias ha procedido a la detención de dos personas de 51 y 55 años de edad y vecinos del concejo de Piloña como supuestos autores de un delito de falsificación de moneda.

El pasado mes de enero, la Guardia Civil de Infiesto tuvo conocimiento de un rumor muy extendido, que indicaban que una mujer estaba pagando artículos en varios establecimientos con billetes de 50€ falsos.

Así, se inició una investigación para determinar la veracidad de estos hechos, obtener una descripción de dicha mujer y en su caso localizar los billetes falsos y retirarlos de la circulación.

Dentro de las distintas gestiones de investigación que se llevaron a cabo, en un punto de verificación de vehículos y personas que se estableció junto con efectivos de la Policía Local el día 18 de febrero, con motivo de la celebración del mercado semanal, se dio el alto a un taxi en el que viajaba una mujer cuyo aspecto físico era coincidente con la descripción que se había obtenido de la supuesta autora.

Tras realizar un registro superficial de sus pertenencias, se localizó en el interior del bolso de mano y dentro de su forro, un bolsillo que contenía un billete de 50 €, que una vez examinado carecía de las marcas de seguridad.

Una vez localizada la posible propietaria de los billetes, la investigación se centró en determinar los establecimientos comerciales que habían recibido dicho papel moneda. De esta forma, se encontraron seis establecimientos públicos en los que se habían pagado productos con billetes falsificados, así como otros ingresados en entidades bancarias a través de los cajeros automáticos.

Fueron un total de cuatro los billetes que se pudieron recuperar de los trece que se había distribuido, seis en establecimientos públicos y otros seis en entidades bancarias, además del intervenido a la mujer. Los nueve que no se pudieron recuperar, había sido destruidos por los perceptores, tras darse cuenta de su falsedad y en el caso de las entidades financieras, remitidos al Banco de España.

Tras obtener las denuncias de los perjudicados, el pasado día 16 de abril, una vez finalizada la investigación, se procedió a la detención de la citada vecina de Piloña como autora de un delito de falsificación de moneda, quien indicó que los billetes se los había proporcionado su marido. Al que igualmente se detuvo ese mismo día por el mismo delito. Éste, de 55 años de edad y también vecino de Piloña. Ambos cuentan con antecedentes por falsificación.

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Las diligencias instruidas fueron entregadas en el tribunal de Instancia Sección Civil de Instrucción Plaza nº1 de Piloña.