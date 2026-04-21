El llanisco Esteban Amieva hace historia en Boston (USA): "Un logro enorme que ya forma parte de la historia del club y del atletismo llanisco"

El atleta llanisco del Club Oriente Atletismo (COA), Esteban Amieva, completó la Maratón de Boston (USA), disputada este lunes, 20 de abril, en 3 horas 27 minutos y 49 segundos, logrando un reto al alcance de muy pocos: completar los Abbott World Marathon Majors, el circuito que reúne algunas de las maratones más prestigiosas y reconocidas del mundo. En la actualidad, este selecto grupo está formado por Tokio, Boston, Londres, Sídney, Berlín, Chicago y Nueva York, "Un logro enorme que ya forma parte de la historia del club y del atletismo llanisco", señalaron desde la entidad deportiva que lidera Paco Martínez Soliño.

Completar los "Majors" supone mucho más que terminar varias maratones. Significa recorrer algunos de los escenarios más emblemáticos del atletismo mundial, formar parte de carreras con una enorme tradición y afrontar un desafío deportivo y personal al alcance de muy pocos. Para muchos atletas populares, lograr finalizar las siete grandes maratones del mundo es un sueño. Esteban, fue construyendo este importante reto internacional de forma progresiva, completando las siguientes pruebas del circuito: Berlín 2022, Londres 2023, New York 2023, Chicago 2024, Tokyo 2025, Sidney 2025 y ahora Boston-2026.

La Maratón de Boston del presente año 2026, que congregó a 30.000 participantes, entre los que hubo 339 españoles (nacidos o residentes en España), se recordará durante mucho tiempo, y por dos grandes razones. El primero: el keniano John Korir, que batió el récord de la carrera, que estaba en manos de su compatriota Geoffrey Mutai desde hace tres lustros, con un tiempo de 2 horas 01 minuto y 52 segundos, aunque los otros dos atletas también lograron rebajar la marca de 2 horas y 3 minutos. El segundo: la también keniana Sharon Lokedi se impuso en la prueba por segunda vez consecutiva, en esta oportunidad con un registro de 2 horas 18 minutos y 51 segundos.

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La maratón organizada más antigua del mundo, la de Boston es el segundo major de la temporada, el circuito que reúne los maratones más prestigiosos del mundo, y reunió uno de los grupos de élite más fuertes del año en la histórica ciudad de Nueva Inglaterral. Se trataba de la 130ª Maratón de Boston, cuya primera edición se celebró en 1897, además de cumplirse el 60º aniversario del año en que Bobbi Gibb se coló en la carrera, por entonces exclusivamente masculina, para convertirse en la primera mujer en completar oficialmente una maratón.