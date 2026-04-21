EL PSOE de Llanes acusa al Ayuntamiento de vender como logro la devolución de multas de la zona azul

El PSOE de Llanes ha afeado al Ayuntamiento que presente como un logro la devolución de las sanciones impuestas el primer día de aplicación de la nueva zona azul durante la pasada Semana Santa. El grupo municipal socialista valora positivamente la anulación de la mayor parte de las multas y la devolución de los 30 euros cobrados a más de sesenta conductores, pero sostiene que esa rectificación era obligada.

Los socialistas consideran inaceptable que el equipo de gobierno trate de vender esa marcha atrás como un éxito propio. “Faltaba más. Lo que no se debería es haber cobrado esas sanciones”, señalan desde el PSOE, que entiende que la medida se aplicó sin informar de forma adecuada a la ciudadanía. “No se puede presumir de corregir un error que nunca debió cometerse”.

Vecinos afectados

El portavoz municipal y secretario general del PSOE de Llanes, Óscar Torre, asegura que la mayor parte de los afectados fueron vecinos del concejo. "Se generó un problema innecesario a los propios vecinos, que son quienes viven y sostienen el municipio durante todo el año", apunta el edil socialista al referirse a la entrada en vigor de la nueva regulación.

El grupo municipal sostiene que muchos residentes se vieron sorprendidos por cambios sustanciales en la normativa sin la debida comunicación previa. La crítica socialista pone el foco en la falta de información antes de la puesta en marcha del nuevo sistema, especialmente en unas fechas de gran afluencia como la Semana Santa.

Endurecimiento de la regulación

El PSOE incide en que la ordenación de la zona azul ha endurecido de forma notable las condiciones de estacionamiento. "No solo se paga desde el primer minuto, suprimiéndose la primera media hora gratuita que tanto beneficiaba a los vecinos para la realización de gestiones, sino que, además, si no has sacado ticket, la anulación de la sanción es de 30 euros, que pueden incrementarse a 100 si no se abona el mismo día", ha señalado Torre.

El portavoz socialista añade que el aumento de importes también afecta a quienes excedan el tiempo permitido pese a haber retirado tique. "Además, si te pasas del tiempo estipulado teniendo ticket, la anulación es de 15 euros, cuando antes era de 4 euros. Además, la franja de gratuidad entre las 14:00 y las 16:00 horas y los domingos también ha sido eliminada, agravando aún más la situación por la falta de aparcamiento", ha añadido Torre.

La zona verde

Para el PSOE, estos cambios suponen una mayor presión económica sobre vecinos y visitantes sin que exista todavía una respuesta al problema de fondo. "Esperamos que antes del verano esté habilitada la zona verde y que se creen plazas suficientes de aparcamiento, ya que este es el verdadero déficit del concejo en materia de movilidad", sostienen los socialistas.

Torre también reclama al Ayuntamiento que concrete cuanto antes cómo se pondrá en marcha esa futura regulación para residentes. "Por el momento no sabemos nada, tan solo vaguedades, ningún criterio claro, ni zonas, ni cómo se van a controlar los accesos, los criterios de estacionamiento para residentes", advierte el portavoz.

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Falta de concreción

El edil concluye que los vecinos deben conocer de antemano todas las condiciones del nuevo sistema para evitar otro episodio de confusión. "Los vecinos deberían tener la suficiente información antes de que se ponga en marcha, para que no pase como la Semana Santa pasada", ha concluido Torre.