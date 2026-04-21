El vecino de Cabrales hallado muerto cayó por una pendiente de 80 metros en Las Estazadas: "era muy querido" en un vecindario donde "se integró muy bien"

La muerte de F. P. M., de 73 años, ha causado una honda conmoción en Arenas de Cabrales, especialmente en el barrio del Riu, donde residía desde 2017. El cuerpo fue localizado este martes en la zona de Las Estazadas, después de que se activase un dispositivo de búsqueda tras la denuncia de su desaparición.

Dos vecinas del barrio comenzaron a buscarlo este lunes sobre las 18.00 horas, al llevar ya varios días sin verlo. Según la información recabada, al encontrar su coche con las llaves puestas en el aparcamiento de Llaneces y tras contactar con la familia para comprobar que tampoco sabía nada de él, dieron aviso de su desaparición.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 20.56 horas del lunes. Las informaciones oficiales situaban la última vez que fue visto el pasado 13 de abril en Arenas de Cabrales, donde también se encontraba su vehículo.

Hallazgo

El cadáver fue localizado este martes al mediodía en Las Estazadas. Fue la Guardia Civil la que comunicó el hallazgo a las 14.29 horas al jefe del puesto de mando avanzado del operativo. F. P. M. cayó por una pendiente de unos 80 metros. La Guardia Civil investiga las causas de la caída y si esta fue o no accidental.

En la búsqueda participaron efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y de la Guardia Civil. La información disponible apuntaba además a que, por su movilidad reducida, no era previsible que hubiese realizado un desplazamiento largo.

El fallecido tenía 73 años y dos hijas. No era cabraliego de nacimiento, aunque llevaba viviendo en el barrio del Riu, en Arenas, desde 2017. Estaba jubilado y anteriormente había trabajado como albañil en ese mismo barrio durante muchos años, antes de instalarse allí de forma definitiva. En la zona deja el recuerdo de un vecino muy apreciado y muy integrado en la vida cotidiana del pueblo.

Rosa Fernández, vecina del Riu, asegura que era "muy querido" y "se integró muy bien aquí". Según su testimonio, solía bajar por las mañanas hasta Arenas a hacer vida social en el pueblo.

La propietaria de la casa en la que vivía lamentó también lo sucedido y destacó "lo buen paisano que era". Sus palabras reflejan el pesar que ha dejado la noticia entre quienes trataban con él a diario.