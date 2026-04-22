El Museo Jurásico celebra el Día de la Tierra con visitas, taller y cuentacuentos

El Museo del Jurásico de Asturias celebrará el Día de la Tierra los días 25 y 26 de abril con una programación dirigida a público familiar y adulto que incluye un taller sobre minerales, un cuentacuentos, una microvisita a la sala del Jurásico Asturiano y un recorrido al yacimiento de la playa de La Griega.

Las actividades arrancarán el sábado 25 a las 11.30 horas con una visita guiada de media hora a la sala del Jurásico Asturiano, en la que los asistentes podrán conocer algunas de las piezas originales del museo y los fósiles más destacados procedentes de La Costa de los Dinosaurios. Durante el recorrido también se presentarán los nuevos contenidos digitales e interactivos de esta sala, con recreaciones del paisaje y la biodiversidad del Jurásico en Asturias.

Programación familiar

A las 13.00 horas de los días 25 y 26 se celebrará "Minerales con los sentidos", un taller para aprender a identificar rocas y minerales reales mediante pequeños experimentos, aunque sus plazas ya están completas.

La programación para familias se completará el sábado 25, a las 17.00 horas, con "Cuentos para cuidar la Tierra", un cuentacuentos a cargo de Elisabet Martín con historias relacionadas con el medio ambiente, el reciclaje y el consumo responsable.

La Griega

El domingo 26, a las 11.30 horas, la investigadora del MUJA Laura Piñuela guiará la visita al yacimiento de la playa de La Griega, donde todavía se conservan huellas fosilizadas de grandes saurópodos que caminaron sobre una antigua laguna costera. El museo destaca además que, por sus dimensiones, estas huellas figuran entre las mayores del mundo.

Noticias relacionadas

En caso de lluvia, la salida a La Griega será sustituida por una visita a los laboratorios y litotecas. Las entradas para las actividades, todas con aforo limitado, pueden adquirirse en la web museojurasicoasturias.com.