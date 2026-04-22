El Museo Jurásico celebra el Día de la Tierra con visitas, taller y cuentacuentos
El MUJA organiza propuestas entre el sábado y el domingo destinadas a todos los públicos
María Terente Nicieza
El Museo del Jurásico de Asturias celebrará el Día de la Tierra los días 25 y 26 de abril con una programación dirigida a público familiar y adulto que incluye un taller sobre minerales, un cuentacuentos, una microvisita a la sala del Jurásico Asturiano y un recorrido al yacimiento de la playa de La Griega.
Las actividades arrancarán el sábado 25 a las 11.30 horas con una visita guiada de media hora a la sala del Jurásico Asturiano, en la que los asistentes podrán conocer algunas de las piezas originales del museo y los fósiles más destacados procedentes de La Costa de los Dinosaurios. Durante el recorrido también se presentarán los nuevos contenidos digitales e interactivos de esta sala, con recreaciones del paisaje y la biodiversidad del Jurásico en Asturias.
Programación familiar
A las 13.00 horas de los días 25 y 26 se celebrará "Minerales con los sentidos", un taller para aprender a identificar rocas y minerales reales mediante pequeños experimentos, aunque sus plazas ya están completas.
La programación para familias se completará el sábado 25, a las 17.00 horas, con "Cuentos para cuidar la Tierra", un cuentacuentos a cargo de Elisabet Martín con historias relacionadas con el medio ambiente, el reciclaje y el consumo responsable.
La Griega
El domingo 26, a las 11.30 horas, la investigadora del MUJA Laura Piñuela guiará la visita al yacimiento de la playa de La Griega, donde todavía se conservan huellas fosilizadas de grandes saurópodos que caminaron sobre una antigua laguna costera. El museo destaca además que, por sus dimensiones, estas huellas figuran entre las mayores del mundo.
En caso de lluvia, la salida a La Griega será sustituida por una visita a los laboratorios y litotecas. Las entradas para las actividades, todas con aforo limitado, pueden adquirirse en la web museojurasicoasturias.com.
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Aviso a los conductores con coches con matrículas 'L' y 'M' tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la maleta-mochila para cabina más barata del mercado: por 9,99 euros y capacidad de hasta 20 litros
- Multado con 500 euros en vez de 200 por no tener la señal v-15 colocada a la hora de aparcar: el Gobierno modifica la ley que endurece las sanciones
- Rodrigo Cuevas, el niño que saludaba por la calle cuando volvía de pasar el verano en Rodiezmo, regresa a Oviedo
- Impresionante accidente en una transitada rotonda de Oviedo: un coche volcado e importantes daños en otro