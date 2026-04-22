Reconocimiento al Ayuntamiento de Cangas de Onís por su compromiso con la sostenibilidad marina
"Este galardón simboliza el valor de cada acción y la importancia de seguir impulsando la economía circular", señala el ralcalde, José Manuel González Castro
El Ayuntamiento de Cangas de Onís, que preside el popular José Manuel González Castro, acaba de ser distinguido con un reconocimiento institucional en el marco del proyecto Mares Circulares, iniciativa impulsada por Coca-Cola orientada a la protección de los entornos marinos, la economía circular y la sensibilización ambiental. Un galardón que pone en valor la implicación del Consistorio en el cuidado del medio ambiente y su colaboración en acciones destinadas a preservar los ecosistemas acuáticos, fomentar el reciclaje y promover hábitos sostenibles entre la ciudadanía.
La pieza entregada al Ayuntamiento, por parte de Ramón Méndez, responsable de Comunicación de Coca-Cola, simboliza el agradecimiento por “ayudarnos a cuidar nuestros mares”, tal y como recoge la inscripción del reconocimiento, y refuerza el compromiso compartido entre administraciones públicas, entidades sociales y empresas privadas para avanzar hacia un modelo más respetuoso con el entorno natural. Además, el regidor cangués destacó "la importancia de seguir impulsando políticas medioambientales que contribuyan a la conservación del patrimonio natural del concejo y al desarrollo sostenible del territorio", especialmente en una comarca estrechamente vinculada a la naturaleza y al turismo responsable.
Asimismo, se ha querido subrayar que, con el apoyo y la colaboración de los clubes deportivos del concejo, en los últimos años se llevaron a cabo diversas jornadas de limpieza en varias zonas de la ribera del río Sella, reforzando el compromiso colectivo con la conservación de uno de los espacios naturales más emblemáticos del municipio. Baste como ejemplo las realizadas tras la disputa de la tradicional Media Maratón "Ruta de la Reconquista", la decana de ese tipo de pruebas en ruta de cuantas tienen lugar en la comunidad autónoma, cuya organización está a cargo del Club Cangas de Onís Atletismo,
El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, señaló: “Hemos recibido con mucha ilusión el distintivo del programa Mares Circulares de Coca-Cola, un reconocimiento a nuestra participación y compromiso a lo largo de estos años con la protección de nuestros mares y ríos. Este galardón, una pequeña escultura elaborada a partir de PET recogido en limpiezas, simboliza el valor de cada acción y la importancia de seguir impulsando la economía circular. Seguimos trabajando para generar un impacto positivo y construir, entre todos, un futuro más sostenible”.
Con este reconocimiento, Cangas de Onís consolida su apuesta por iniciativas que promueven la sostenibilidad, la protección ambiental y la concienciación social, valores esenciales para construir un futuro más limpio y responsable para las próximas generaciones.
Mares Circulares es un proyecto de ámbito nacional promovido por Coca-Cola en colaboración con asociaciones, administraciones y centros de investigación, centrado en la limpieza de costas y fondos marinos, la prevención de residuos y el impulso de la economía circular mediante la reutilización y el reciclaje.
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