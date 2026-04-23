Agotados los dorsales para la Maratón Xtreme Lagos de Covadonga y también para la distancia Xtreme Trail

Dorsales agotados y 900 corredores en liza. El próximo 9 de mayo, con salida de El Repelao de Covadonga, a las 8.00 horas, se disputará la decimoctava Maratón Xtreme Lagos de Covadonga, sobre un recorrido de 42 kilómetros y 6.000 metros de desnivel acumulado, prueba organizada por el Grupo de Montaña Peña Santa, que preside Fernando Moro Sarmiento. También se dilucidará la octava edición del Trail Xtreme, este con salida de la plaza Camila Beceña, a las 10.00 horas, para afrontar un trazado de 14 kilómetros y 2.000 metros de desnivel acumulado. Ambas carreras tendrán la meta en la vieja capital del Reino de Asturias.

En la anterior edición de 2025, el berciano Manu Merillas Moledo (New Balance) se impuso en la distancia maratón con un tiempo de 4 horas 26 minutos y 44 segundos, por delante del vasco Mario Fernández Ballester (4.55.08) y del madrileño Francisco Javier Morena Martín (4.56.19). En mujeres, la canguesa Claudia Gutiérrez Lueje (Avientu) ganó con un registro de 5 horas 46 minutos y 37 segundos; en tanto la guipuzcoana Sandra Sevillano Guerra (Ammma KK) y la también asturiana Laura García Fernández quedaron segunda y tercera, con 5.59.55 y 6.03.00.

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En la distancia corta, la denominada Xtreme Trail, la victoria se la apuntó Daniel Ramón Galán Rivera (CD JV), en 1 hora 19 minutos y 08 segundos; en tanto, en categoría femenina resultó triunfadora Fátima Álvarez Salazar (CM Xuan de la Borrina), primera también en veterana A, que empleó en el recorrido 1 hora 27 minutos y 58 segundos.