El alumnado del colegio de Llastres vende sus creaciones artísticas y objetos de segunda mano

Cada jueves hasta mediados de mayo, el alumnado del colegio público Matemático Pedrayes de Llastres acude al mercado de Colunga para vender productos diseñados en clase (llaveros, pulseras, cuadros) y también objetos de segunda mano, llevando a la práctica real el darle un segundo uso a los productos y fomentar la economía circular con libros, juguetes o mochilas que ya no utilizan. Además, contamos cada semana con colaboraciones gastronómicas "Galletines de Lía y Rosa" de Cada Eutimio, Dulces marroquíes hechos por una familia del cole, tartas de queso…

La idea es que el alumnado valore lo que cuesta realizar actividades como viajes de estudios y que trabajen para conseguir financiación y sean los verdaderos protagonistas de su aprendizaje. Cada semana rotan dos niños de cuarto, quinto y sexto, y trabajan el saludo, las vueltas y el dinero atención al cliente...

Noticias relacionadas

Y los miércoles acuden por las tardes al colegio a diseñar sus productos para la venta, poniendo en práctica, por ejemplo, lo aprendido en el curso de impresión 3D diseñando sus propios llaveros. Con el dinero recaudado se realizará un viaje de tres días al parque multiaventura de Cabuérniga, en Cantabria, y se organizarán diferentes actividades: senderismo, tirolinas, paintball…