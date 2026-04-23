El alumnado del colegio de Llastres vende sus creaciones artísticas y objetos de segunda mano
La idea es dar un segundo uso a los productos y fomentar la economía circular con libros, juguetes o mochilas que ya no utilizan
LNE
Cada jueves hasta mediados de mayo, el alumnado del colegio público Matemático Pedrayes de Llastres acude al mercado de Colunga para vender productos diseñados en clase (llaveros, pulseras, cuadros) y también objetos de segunda mano, llevando a la práctica real el darle un segundo uso a los productos y fomentar la economía circular con libros, juguetes o mochilas que ya no utilizan. Además, contamos cada semana con colaboraciones gastronómicas "Galletines de Lía y Rosa" de Cada Eutimio, Dulces marroquíes hechos por una familia del cole, tartas de queso…
La idea es que el alumnado valore lo que cuesta realizar actividades como viajes de estudios y que trabajen para conseguir financiación y sean los verdaderos protagonistas de su aprendizaje. Cada semana rotan dos niños de cuarto, quinto y sexto, y trabajan el saludo, las vueltas y el dinero atención al cliente...
Y los miércoles acuden por las tardes al colegio a diseñar sus productos para la venta, poniendo en práctica, por ejemplo, lo aprendido en el curso de impresión 3D diseñando sus propios llaveros. Con el dinero recaudado se realizará un viaje de tres días al parque multiaventura de Cabuérniga, en Cantabria, y se organizarán diferentes actividades: senderismo, tirolinas, paintball…
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Aviso a los conductores con coches con matrículas 'L' y 'M' tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la maleta-mochila para cabina más barata del mercado: por 9,99 euros y capacidad de hasta 20 litros
- Multado con 500 euros en vez de 200 por no tener la señal v-15 colocada a la hora de aparcar: el Gobierno modifica la ley que endurece las sanciones
- Rodrigo Cuevas, el niño que saludaba por la calle cuando volvía de pasar el verano en Rodiezmo, regresa a Oviedo
- Impresionante accidente en una transitada rotonda de Oviedo: un coche volcado e importantes daños en otro