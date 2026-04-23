La amazona canguesa Celia Villarroel, con "Er Torduz", triunfa en el Raid Internacional de Castro de Rei, en Lugo

La amazona canguesa Celia Villarroel Rodrigo, con 'Er Torduz', resultó vencedora de II Raid Hípico Internacional de Castro de Rei (Lugo), en la prueba CEI 1*, disputado el pasado fin de semana, organizada por el Club Hípico Siglo Endurance Team, tras completar el recorrido de 100 kilómetros en un tiempo de 5 horas 51 minutos y 04 segundos.

Otro caballo de la zona oriental asturiano, "Tj Tiztin de Coviella", montado en esta oportunidad por el jinete Salem Mubarak Alhameli, se clasificó en segunda posición en la categoría júnior, también sobre 100 kilómetros de trazado, en la que se impuso el binomio formado por Silas Barreira García con el caballo 'Siglo Siro'.