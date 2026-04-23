Ambicioso proyecto para la recuperación ambiental de El Golondrosu, en Cangas de Onís
El proyecto ideado por el Ayuntamiento implicará una inversión de unos 90.000 euros.
El Ayuntamiento de Cangas de Onís, liderado por el regidor popular José Manuel González Castro, acaba de adjudicar la elaboración y redacción de proyecto para la recuperación ambiental de El Golondrosu. "Nos hemos reunido con Confederación y Medio Ambiente para solicitar las autorizaciones necesarias sobre esta actuación", señaló el alcalde. "Trabajamos junto a los clubes deportivos y realizamos actuaciones de mejora en las riberas de nuestros ríos con la eliminación de plásticos y basura en general. Todos los años se realizan actuaciones para cuidar nuestro entorno", abundó.
El proyecto ideado por el Ayuntamiento de Cangas de Onís implicará una inversión de unos 90.000 euros.
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- Apuñalan en su despacho de Oviedo a un abogado que debía intervenir esta mañana en el juicio contra el narco "Matador"
- Impresionante accidente en una transitada rotonda de Oviedo: un coche volcado e importantes daños en otro
- Adiós a aparcar en la zona azul gratis por la noche: misma tarifa y cambios en el fin de semana
- Aviso a los conductores con coches con matrículas 'L' y 'M' tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- Rescatan a más de 300 perros de un criadero ilegal de Gijón