Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Ambicioso proyecto para la recuperación ambiental de El Golondrosu, en Cangas de Onís

El proyecto ideado por el Ayuntamiento implicará una inversión de unos 90.000 euros.

El Golondrosu, en Cangas de Onís.

El Golondrosu, en Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El Ayuntamiento de Cangas de Onís, liderado por el regidor popular José Manuel González Castro, acaba de adjudicar la elaboración y redacción de proyecto para la recuperación ambiental de El Golondrosu. "Nos hemos reunido con Confederación y Medio Ambiente para solicitar las autorizaciones necesarias sobre esta actuación", señaló el alcalde. "Trabajamos junto a los clubes deportivos y realizamos actuaciones de mejora en las riberas de nuestros ríos con la eliminación de plásticos y basura en general. Todos los años se realizan actuaciones para cuidar nuestro entorno", abundó.

El proyecto ideado por el Ayuntamiento de Cangas de Onís implicará una inversión de unos 90.000 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents