Ambicioso proyecto para la recuperación ambiental de El Golondrosu, en Cangas de Onís

El Ayuntamiento de Cangas de Onís, liderado por el regidor popular José Manuel González Castro, acaba de adjudicar la elaboración y redacción de proyecto para la recuperación ambiental de El Golondrosu. "Nos hemos reunido con Confederación y Medio Ambiente para solicitar las autorizaciones necesarias sobre esta actuación", señaló el alcalde. "Trabajamos junto a los clubes deportivos y realizamos actuaciones de mejora en las riberas de nuestros ríos con la eliminación de plásticos y basura en general. Todos los años se realizan actuaciones para cuidar nuestro entorno", abundó.

El proyecto ideado por el Ayuntamiento de Cangas de Onís implicará una inversión de unos 90.000 euros.