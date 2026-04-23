Cabrales programa paseos saludables hasta junio: combinan ocio, conocimiento del entorno y divulgación del patrimonio local

Cabrales estrenó días atrás el programa “Caminando por Cabrales”, una iniciativa que incluye seis paseos saludables hasta el 26 de junio por distintos puntos del concejo. La propuesta, planteada como una forma de conocer el territorio a pie, invita además a los participantes a compartir historias, anécdotas y todo aquello que hace especial cada lugar.

Todas las salidas arrancarán a las 16.30 horas y combinarán ocio saludable, conocimiento del entorno y divulgación del patrimonio local. El programa se moverá entre Arenas, Puertas, Arangas, Ortiguero y la zona de Carreña, Inguanzo y Berodia, con recorridos mayoritariamente fáciles y de unas dos horas de duración.

La primera salida fue el 17 de abril y consistirá en un paseo histórico por Arenas de Cabrales. Tendrá dificultad fácil, una duración prevista de dos horas, punto de encuentro en la Oficina de Turismo y formato de ruta circular por la localidad.

La segunda cita llegará el 30 de abril con una ruta entre Puertas, Pandiellu, Cruz de Raos, El Colláu, Llaneces y Cueva de los Canes. En este caso, la dificultad también será fácil, la duración se eleva a dos horas y cuarto y el punto de salida será la Escuela de Puertas, en un itinerario circular.

La tercera salida se celebrará el 15 de mayo en Arangas, con un recorrido centrado en los puntos de interés del pueblo. La organización la presenta como una ruta fácil, de dos horas de duración, con salida desde la Escuela de Arangas y trazado circular.

El 29 de mayo será el turno de Ortigueru, con un itinerario por La Salce, Mina Delfina, La Molina y Canales. Esta cuarta convocatoria mantiene la dificultad fácil, las dos horas de duración, el carácter circular y el punto de encuentro en la Escuela de Ortigueru.

La quinta salida, prevista para el 12 de junio, elevará algo la exigencia con la ruta de los artistas de la Covaciella desde Carreña, pasando por Inguanzo y Berodia. Será la única de dificultad media, tendrá una duración de dos horas y media, partirá de Casa Bárcena y estará planteada como ruta de ida.

El programa se cerrará el 26 de junio con una ruta entre Arenas, Pandarieses, la calzada romana, Po, Pozo la Oración y el paseo fluvial hasta regresar a Arenas. La sexta salida será fácil, durará dos horas y tendrá como punto de encuentro la Oficina de Turismo de Arenas, dentro de un recorrido circular.

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La organización facilita la inscripción a través del teléfono 661 684 493 y presenta la propuesta como una llamada a vivir el concejo caminando y contándolo desde dentro.