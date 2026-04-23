La Casa de Cultura de Infiesto acoge una propuesta de Anna Back sobre mirada y territorio

La Casa de Cultura Marques de Vistalegre, en Infiesto, acogerá este viernes 24 de abril, la presentación del proyecto de creación "Estaré cerca de donde tú pongas la mirada", de Anna Back. La propuesta cuenta con la participación de mujeres de La Marea y El Tozu, que serán protagonistas de un diálogo con el público asistente.

El acto incluirá la intervención de Verónica Bermúdez, facilitadora rural en el Programa de Impulso Demográfico, Fendo Puebo, de Fundación Edes, que participará en torno al tema "Repoblación y Género". La cita se plantea como un encuentro entre creación artística, reflexión social y voces vinculadas al medio rural.

Proyecto y contexto

El proyecto ha sido financiado con las ayudas del Instituto de las Mujeres 2025 para el fomento de la igualdad de género destinadas a la promoción de la creación, producción y difusión artística y cultural. Según la información facilitada, el trabajo se construyó durante los últimos meses de 2024 y a lo largo de 2025.

La propuesta parte de una mirada sobre el territorio y la vida cotidiana, con especial atención a la relación entre mujeres, repoblación y espacio rural. La presencia de participantes de La Marea y El Tozu refuerza ese enfoque comunitario y de proximidad.

La presentación tendrá lugar en la Casa de Cultura Marques de Vistalegre, en Infiesto, Pilona, dentro de una franja horaria de 19.00 a 21.30 horas. La iniciativa se presenta en un marco cultural y de debate que busca abrir conversación con el público.

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La actividad será un acto abierto en el que convivirán creación, testimonio y reflexión. El proyecto pone el foco en la igualdad de género y en la realidad del medio rural asturiano.